Со Всемирным днем родителей. Нежные поздравления в картинках для родных

Отправьте родным теплые картинки с праздником

В воскресенье, 1 июня, отмечают трогательный и семейный праздник — Всемирный день родителей. В этот день принято поздравлять близких людей теплыми словами, подарками и цветами. Также совсем скоро отметим День отца.

Для каждого из нас родители – самые важные люди, которые дали жизнь. Они воспитывают, заботятся, дают советы, готовы всегда помочь и быть рядом. Генеральная Ассамблея ООН установила Всемирный день родителей в 2012 году. С этого времени праздник отмечают ежегодно 1 июня.

Интересно, что раньше на 1 июня выпадал еще один важный праздник — Международный день защиты детей. И это не случайно, потому что родители отвечают за счастливое детство и светлое будущее своих детей. Они также являются опорой и наставниками в самых сложных ситуациях. Теперь Международный день защиты детей будут отмечать 20 ноября.

Обычно День родителей проводят в кругу семьи. Дети готовят их любимые блюда, накрывают столы, просматривают семейные альбомы и вспоминают общие моменты. Это хороший повод сказать родным о своих чувствах и выразить благодарность. Для этого "Телеграф" подготовил трогательные картинки и открытки со Всемирным днем родителей, чтобы вы могли поздравить родных с теплым праздником.

Картинки со Всемирным днем родителей

С Днем родителей

Всемирный день родителей

Картинка с Днем родителей

Открытка с Днем родителей

Поздравления для родителей с праздником

Теплое поздравление с Днем родителей

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