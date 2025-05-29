Зі Всесвітнім днем батьків. Ніжні привітання у картинках для рідних

Надішліть рідним теплі картинки зі святом

У неділю, 1 червня відзначають зворушливе та родинне свято — Всесвітній день батьків. У цей день заведено вітати найближчих людей теплими словами, подарунками та квітами. Також зовсім скоро відзначатимемо День батька.

Для кожного з нас батьки — найважливіші люди, які дали життя. Вони виховують, доглядають, піклуються, дають поради, готові завжди допомогти і бути поруч. Генеральна Асамблея ООН встановила Всесвітній день батьків у 2012 році. З цього часу свято відзначають щорічно 1 червня.

Цікаво, що раніше на 1 червня припадало ще одне важливе свято — Міжнародний день захисту дітей. І це не випадково, тому що батьки відповідають за щасливе дитинство та світле майбутнє своїх дітей. А також вони є опорою і наставниками у найскладніших ситуаціях. Тепер Міжнародний день захисту дітей відзначатимуть 20 листопада.

Зазвичай День батьків проводять у родинному колі. Діти готують рідним їхні улюблені страви, накривають столи, переглядають сімейні альбоми та згадують спільні моменти. Це гарний привід сказати рідним про свої почуття та висловити вдячність. Для цього "Телеграф" підготував зворушливі картинки та листівки з Всесвітнім днем батьків, щоб ви могли привітати рідних з гарним святом.

Картинки з Всесвітнім день батьків

З Днем батьків

Всесвітній день батьків

Картинка з Днем батьків

Листівка з Днем батьків

Привітання для батьків зі святом

Тепле привітання з Днем батьків

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2025 році будемо святкувати День бабусі. До цієї події ще є багато часу.