"Хто його купить?". Супермаркет здивував українців незвичайним продуктом

Його вага складає від 1 кг

В українських супермаркетах з'явився доволі екзотичний продукт, який можна придбати за кругленьку суму. Так, у продажу є яйце страуса за понад 1,5 тисячі.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що в супермаркетах "Сільпо" у Львові продають одне яйце за 1 599 грн.

"У Львові в супермаркетах зʼявились страусові яйця. Ціна такого задоволення – 1599 грн за штуку", — йдеться у повідомленні.

Яйце страуса продають у "Сільпо"

У мережі користувачі здивовані появою такого продукту у супермаркеті, а також його ціною. Однак більшість людей жартували з цього приводи, написавши, що саме такими яйцями слід кидати у президента-втікача Віктора Януковича.

Водночас на порталі з продажу тварин і вживаних речей одне яйце страуса коштує в рази дешевше. Адже ціна стартує від 400 грн за штуку. У продажу навіть є порожні яйця по 300 грн, які використовують для декору та писанкарства.

Чим корисні яйця страуса

Яйце страуса відзначається своєю високою поживністю, адже, окрім великого вмісту вітамінів, має ще й нижчий рівень холестерину у порівнянні з курячими. Ці яйця мають вищий рівень засвоюваності, але їх не можна зберігати у відритому вигляді довго.

Також в середньому одне яйце страуса важить близько 1,2–2 кг, тобто десь 20–25 курячих яєць. Тож воно ідеальне для приготування страв на велику кількість людей.

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