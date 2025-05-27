Будете лакомиться вкусной и сочной клубникой: чем ее нужно подкормить для этого
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Рецепт удобрения, которое будет отпугивать вредителей от клубники
Клубника — та культура, которая требует особого ухода. Чтобы получить хороший урожай и лакомиться вкусными ягодами, только полива и внесения удобрений недостаточно. Однако правильная подкормка сможет обеспечить вам большую и сочную клубнику.
Полезное и органическое удобрение можно приготовить своими руками, не тратя большие деньги. "Телеграф" вместе с "Современной дачей" делится рецептом полезной подкормки для клубники.
Чем подкормить клубнику
Как приготовить удобрение
- зола — 1 стакан;
- горячая вода — 2 литра;
- марганцовка – 2 гр;
- борная кислота (порошок) – 2 гр;
- йод – 1 ст. л.;
- пепел.
Золу заливаем кипятком. Добавляем марганцовку и борную кислоту. Тщательно перемешиваем и добавляем остальные ингредиенты. Перед применением удобрение охлаждаем.
Как применить удобрение
Переливаем удобрение в пульверизатор. Опрыскиваем до полного смачивания листьев каждый куст. Лучше вносить подкормку вечером – когда уже нет палящего солнца.
Это удобрение поможет отпугнуть вредителей от кустов клубники. Также оно обогатит растения микро и макро элементами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно использовать пепел, чтобы не навредить растениям. Не всем культурам он подходит.