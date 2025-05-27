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Будете лакомиться вкусной и сочной клубникой: чем ее нужно подкормить для этого

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Чем подкормить клубнику Новость обновлена 27 мая 2025, 11:22
Чем подкормить клубнику. Фото Freepik

Рецепт удобрения, которое будет отпугивать вредителей от клубники

Клубника — та культура, которая требует особого ухода. Чтобы получить хороший урожай и лакомиться вкусными ягодами, только полива и внесения удобрений недостаточно. Однако правильная подкормка сможет обеспечить вам большую и сочную клубнику.

Полезное и органическое удобрение можно приготовить своими руками, не тратя большие деньги. "Телеграф" вместе с "Современной дачей" делится рецептом полезной подкормки для клубники.

Чем подкормить клубнику

Как приготовить удобрение

  • зола — 1 стакан;
  • горячая вода — 2 литра;
  • марганцовка – 2 гр;
  • борная кислота (порошок) – 2 гр;
  • йод – 1 ст. л.;
  • пепел.

Золу заливаем кипятком. Добавляем марганцовку и борную кислоту. Тщательно перемешиваем и добавляем остальные ингредиенты. Перед применением удобрение охлаждаем.

Удобрение для клубники
Фото: freepik

Как применить удобрение

Переливаем удобрение в пульверизатор. Опрыскиваем до полного смачивания листьев каждый куст. Лучше вносить подкормку вечером – когда уже нет палящего солнца.

Это удобрение поможет отпугнуть вредителей от кустов клубники. Также оно обогатит растения микро и макро элементами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно использовать пепел, чтобы не навредить растениям. Не всем культурам он подходит.

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#Урожай #Клубника #Удобрение