Будете лакомиться вкусной и сочной клубникой: чем ее нужно подкормить для этого

Рецепт удобрения, которое будет отпугивать вредителей от клубники

Клубника — та культура, которая требует особого ухода. Чтобы получить хороший урожай и лакомиться вкусными ягодами, только полива и внесения удобрений недостаточно. Однако правильная подкормка сможет обеспечить вам большую и сочную клубнику.

Полезное и органическое удобрение можно приготовить своими руками, не тратя большие деньги. "Телеграф" вместе с "Современной дачей" делится рецептом полезной подкормки для клубники.

Чем подкормить клубнику

Как приготовить удобрение

зола — 1 стакан;

горячая вода — 2 литра;

марганцовка – 2 гр;

борная кислота (порошок) – 2 гр;

йод – 1 ст. л.;

пепел.

Золу заливаем кипятком. Добавляем марганцовку и борную кислоту. Тщательно перемешиваем и добавляем остальные ингредиенты. Перед применением удобрение охлаждаем.

Фото: freepik

Как применить удобрение

Переливаем удобрение в пульверизатор. Опрыскиваем до полного смачивания листьев каждый куст. Лучше вносить подкормку вечером – когда уже нет палящего солнца.

Это удобрение поможет отпугнуть вредителей от кустов клубники. Также оно обогатит растения микро и макро элементами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно использовать пепел, чтобы не навредить растениям. Не всем культурам он подходит.