Проверьте свой чердак: эта находка времен СССР продается по цене нового смартфона (фото)

Редкие вещи могут быть и на ваших чердаках

В продаже появилось панно "Гуцулы", сделанное львовскими мастерами более 50 лет назад. За антикварное изделие просят 17,5 тысяч гривен.

Керамика была создана на Львовской экспериментальной керамико-скульптурной фабрике (ЛКСФ) в 1960-х годах. Соответствующее объявление размещено на одной из популярных площадок купли-продажи.

Владелец панно называет свое изделие "редкостью" и "настоящей находкой для коллекционера". В объявлении отмечено, что керамику изготовили и расписали вручную. Панно имеет размеры 15,5×18×8 см и относится к продукции Художественного фонда УССР. Продавец советует не упускать возможность приобрести "поистине редкую и ценную вещь".

Почему такая высокая цена

Цена в 17,5 тысячи гривен объясняется редкостью таких изделий. Коллекционеры готовы платить большие деньги за подлинные вещи советской эпохи. Особенно ценятся изделия ручной работы с подписями мастеров или клеймами фабрики.

Популярность среди коллекционеров

Лишь несколько предприятий времен СССР создавали продукт высокого технологического уровня и коллекционного качества. Возглавляет этот рейтинг Львовская керамико-скульптурная фабрика.

Предприятие было основано в 1946 году и работало до начала 1990-х годов, когда экономические трудности приостановили производство. Хиты 1970—1980-х годов — кофейные сервизы, расписанные авторские тарелки, штофы с активным рельефным декором с изображениями архитектуры Львова, красочные стеклянные вазы, скульптурная пластика малых форм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что легендарный будильник из СССР продают по символической цене в Украине. Когда-то он был незаменимым другом утреннего пробуждения, а сейчас раритет.