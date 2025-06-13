Натуральный мед или нет? Простой способ проверить его качество прямо на прилавке

Различные виды меда имеют разный вкус, цвет, консистенцию

Большинство людей, покупая мед, не знают, как определить его натуральность быстро и без дополнительных инструментов. Ведь именно натуральный мед обладает наилучшими свойствами и считается полезным.

"Телеграф" расскажет, на что обращать внимание при определении натуральности меда, а также как это сделать прямо на прилавке. Заметим, что разные виды меда имеют разный вкус, цвет, консистенцию и т.д.

Однако есть один универсальный тест, который поможет оценить качество большинства медов. Обычно к продаже следует допускать только жидкий некристаллизированный мед, ведь процесс его кристаллизации указывает на возраст продукта.

Как определить натуральность меда

Основным показателем, на который следует ориентироваться, есть консистенция и вязкость меда. Натуральный мед стекает с ложки непрерывной полоской, образуя при контакте с поверхностью характерный "столбик" или "гармошку". Мед, имеющий примесь или недозрелый, во время стекания с ложки будет капать и не образовывать характерного "столбика".

"Столбик" меда во время его стекания

Все виды натурального дозревшего жидкого меда во время стекания образуют "столбик". Только кристаллизованный мед не будет стекать с ложки. Однако процесс кристаллизации не свидетельствует о качестве меда. К примеру, акациевый мед медленно кристаллизуется, а цветочный быстрее.

Если кристаллизовавшийся натуральный мед растопили для имитации его свежести, он не будет стекать с ложки непрерывной полоской и образовывать "столбик".

Также натуральность меда можно определить по небольшому куску хлеба, который погружают в посуду с продуктом на несколько минут. Если после этого хлеб затвердел – мед натуральный.

Основные показатели качества меда:

Консистенция . Мед должен медленно стекать с ложки непрерывной струей.

. Мед должен медленно стекать с ложки непрерывной струей. Осадок и расслоение у натурального качественного меда отсутствуют.

у натурального качественного меда отсутствуют. Запах – цветочно-сладкий без лишних примесей.

– цветочно-сладкий без лишних примесей. Кристаллизация меда начинается через 12-18 месяцев после его созревания.

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