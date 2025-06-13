Натуральный мед или нет? Простой способ проверить его качество прямо на прилавке
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Различные виды меда имеют разный вкус, цвет, консистенцию
Большинство людей, покупая мед, не знают, как определить его натуральность быстро и без дополнительных инструментов. Ведь именно натуральный мед обладает наилучшими свойствами и считается полезным.
"Телеграф" расскажет, на что обращать внимание при определении натуральности меда, а также как это сделать прямо на прилавке. Заметим, что разные виды меда имеют разный вкус, цвет, консистенцию и т.д.
Однако есть один универсальный тест, который поможет оценить качество большинства медов. Обычно к продаже следует допускать только жидкий некристаллизированный мед, ведь процесс его кристаллизации указывает на возраст продукта.
Как определить натуральность меда
Основным показателем, на который следует ориентироваться, есть консистенция и вязкость меда. Натуральный мед стекает с ложки непрерывной полоской, образуя при контакте с поверхностью характерный "столбик" или "гармошку". Мед, имеющий примесь или недозрелый, во время стекания с ложки будет капать и не образовывать характерного "столбика".
Все виды натурального дозревшего жидкого меда во время стекания образуют "столбик". Только кристаллизованный мед не будет стекать с ложки. Однако процесс кристаллизации не свидетельствует о качестве меда. К примеру, акациевый мед медленно кристаллизуется, а цветочный быстрее.
Если кристаллизовавшийся натуральный мед растопили для имитации его свежести, он не будет стекать с ложки непрерывной полоской и образовывать "столбик".
Также натуральность меда можно определить по небольшому куску хлеба, который погружают в посуду с продуктом на несколько минут. Если после этого хлеб затвердел – мед натуральный.
Основные показатели качества меда:
- Консистенция. Мед должен медленно стекать с ложки непрерывной струей.
- Осадок и расслоение у натурального качественного меда отсутствуют.
- Запах – цветочно-сладкий без лишних примесей.
- Кристаллизация меда начинается через 12-18 месяцев после его созревания.
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