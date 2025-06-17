Когда-то выспимся и латте на пустырнике: украинцы клепают мемы о жизни под обстрелами

Чем агрессивнее становятся атаки россиян, тем больше шутят украинцы. Эту нацию не сломить

Киев пережил один из самых страшных ударов с начала войны. Известно о 14 погибших, количество пострадавших достигло более сотни человек. Но украинцы – поистине несгибаемая нация. Они продолжают шутить, теперь уже на тему обстрелов.

"Телеграф" собрал самые яркие мемы и шутки про воздушные атаки, которые в некоторых случаях влекут за собой панические, а также непреодолимого желания выспаться даже под ударами ракет и дронов. Некоторые юмористы использовали матерную брань, однако обвинять их в этом после такой ночи просто невозможно.

Украинцы пошутили по поводу гибкого графика работы: если выжили, то на работу нужно идти, а если нет — то необязательно.

Черный юмор продолжили в выдуманном обсуждении, как по инструкции нужно доставать обнаженное тело из-под завалов: прикрывать его сразу или нет.

Один из авторов поделился состоянием части украинцев после российской воздушной атаки и назвал это диагнозом.

Кто-то предложил спасать свою жизнь в случае ядерной атаки в мусоровозе, поскольку, по его мнению, коммунальщиков беды обходят стороной.

Несколько мемов касались непреодолимого желания наконец выспаться, пусть даже и под ракетно-дроновой атакой.

Некоторые украинцы выражали свою стойкость и злость по отношению к россиянам.

Напоследок поделимся жизнеутверждающим мемом, который может касаться не только обстрелов, но и любых неприятных ситуаций.

Ранее мы опубликовали подборку лучших мемов о высоких ценах на продукты. Настоящей музой шутников стала черешня, которая стоит почти как золото, в том числе из-за весенних заморозков.