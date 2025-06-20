Землю под шикарный дом купил за мешки зерна: как сейчас выглядит дача Ющенко под Киевом

На территории дом есть ферма, пасека и ветряные мельницы

Многие украинские политики предпочитают жить за городом. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко арендует дом в элитном Козыне, а бывший президент Виктор Ющенко владеет дачей в село Новые Безрадичи под Киевом. Территория имения достаточно большая и выглядит роскошно.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об особняке третьего президента Украины, который он выстраивал около 20 лет. В сети есть фотографии, как выглядит дача Ющенко снаружи и внутри.

Особняк Виктора Ющенко под Киевом

Еще до президентства, будучи главой Национального банка Украины, Виктор Ющенко приобрел в поселке Новые Безрадичи семь соток земли за несколько мешков зерна. И начал строительство. Сначала на этом месте находился более скромный дом, но со временем Виктор Ющенко возвел огромный особняк и облагородил его территорию.

Дача Виктора Ющенко под Киевом

"Все это я выстраивал около 20 лет. Еще когда я был председателем Нацбанка, я проезжал мимо этого места, и уж очень оно мне понравилось. Я тогда семь соток купил всего за несколько мешков зерна", — сказал Ющенко.

Как выглядит имение Виктора Ющенко в селе Новые Безрадичи

Участок имения третьего президента Украины занимает 3,5 га. На нем есть большой дом, пчелиная ферма, водоем, сад, ветряные мельницы, столярная мастерская, терраса с зоной барбекю и дом-музей, где собраны украинские предметы быта.

У Ющенко огромный дом и территория

В коллекции Ющенко есть гуцульская одежда, глиняная посуда, фигурки с национальными мотивами, бюсты выдающихся украинских деятелей и другие элементы декора.

У Виктора Ющенко есть дом-музей, фото "ТСН"

Бывший президент до 2014 года жил на государственной даче в Конча-Заспе, затем переехал в особняк. Но на постоянно основе Ющенко сейчас не живет в имении, лишь периодически посещает.

Дом-музей Ющенко имеет множество национальных деталей, фото "ТСН"

Более того, в марте 2025 года дача Ющенко сдавалась в аренду за 2 тысячи долларов, но не уточнялось, это сумма за месяц или за сутки. Риэлторы не указывали, что дом принадлежит бывшему президенту, в объявление отмечалось, что это "место, где творилась история".

Дом Ющенка в марте 2025 года сдавали в аренду

Еще одна "подсказка", указывающая на то, что сдавалась в аренду именно дача Ющенко — расположенный в 500 метрах "самый большой музей истории Украины". Речь шла о музейном комплексе "Код нации", которым занимался бывший глава государства.

Как выглядит дача Ющенко под Киевом внутри

Сейчас объявление о сдаче особняка неактивно. Но на сохранившихся фотографиях из объявления видно, что владения оформлены очень красиво. На первом этаже находится винный погреб, прачечная, спортзал и баня. На втором — кухня, гостиная с камином, терраса и даже печь с лежанкой, а на третьем — спальные комнаты, гостиная, кабинет и галерея с картинами. Еще есть четвертый этаж, где находится часовня, мансарда и комната отдыха.

Спальня в доме Виктора Ющенко

"Телеграф" писал ранее, как выглядит особняк беглого министра МВД Виталия Захарченко под Киевом. На территории есть озеро, вертолетная площадка и не только.