Благополучие будет обходить ваш дом стороной: что категорически нельзя делать 28 июня
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Придерживайтесь основных запретов и традиций этого дня
В субботу, 28 июня, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, празднуют перенесение мощей святых бессеребренков Кира и Иоанна. По старому стилю этот праздник припадает на 11 июля.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Это христианский праздник, установленный в память о переносе останков мучеников и целителей Кира и Иоанна в египетский Манупин в V веке. Кир и Иоанн были раннехристианскими святыми, прославившимися бескорыстной помощью больным и чудесными исцелениями, поэтому их почитают как покровителей страждущих и обращаются к ним с молитвами о здоровье.
Что можно делать 28 июня:
- Сегодня верующие молятся святым и обращаются к ним с просьбами об исцелении от болезней. Можно посетить храм и поставить свечи за здравие свое и близких;
- В этот день в народе собирали лечебные травы, потому что верили, что они будут обладать целебной силой;
- Разрешается заниматься домашними делами, уходом за домом и огородом;
Что нельзя делать 28 июня:
- В этот день, как и другие церковные праздники, нельзя ругаться, злословить, обижать других, потому что это "закрывает" благополучие в ваш дом;
- Сегодня нельзя отказывать в помощи больным и нуждающимся. Согласно верованиям, за черствость можно самому столкнуться с бедой;
- Нельзя убирать в доме после захода солнца — считалось, что с мусором можно вымести из дома удачу и здоровье;
Приметы 28 июня:
- Если в этот день утро ясное и тихое — ожидается хороший урожай зерновых;
- Ветер 28 июня предвещает перемены в погоде — стоит ждать дождей или похолодания;
- Если вечером слышны громкие стрекотания кузнечиков — лето будет жарким и продолжительным.
Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.