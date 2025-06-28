Благополучие будет обходить ваш дом стороной: что категорически нельзя делать 28 июня

Придерживайтесь основных запретов и традиций этого дня

В субботу, 28 июня, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, празднуют перенесение мощей святых бессеребренков Кира и Иоанна. По старому стилю этот праздник припадает на 11 июля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Это христианский праздник, установленный в память о переносе останков мучеников и целителей Кира и Иоанна в египетский Манупин в V веке. Кир и Иоанн были раннехристианскими святыми, прославившимися бескорыстной помощью больным и чудесными исцелениями, поэтому их почитают как покровителей страждущих и обращаются к ним с молитвами о здоровье.

Что можно делать 28 июня:

Сегодня верующие молятся святым и обращаются к ним с просьбами об исцелении от болезней. Можно посетить храм и поставить свечи за здравие свое и близких;

В этот день в народе собирали лечебные травы, потому что верили, что они будут обладать целебной силой;

Разрешается заниматься домашними делами, уходом за домом и огородом;

Что нельзя делать 28 июня:

В этот день, как и другие церковные праздники, нельзя ругаться, злословить, обижать других, потому что это "закрывает" благополучие в ваш дом;

Сегодня нельзя отказывать в помощи больным и нуждающимся. Согласно верованиям, за черствость можно самому столкнуться с бедой;

Нельзя убирать в доме после захода солнца — считалось, что с мусором можно вымести из дома удачу и здоровье;

Приметы 28 июня:

Если в этот день утро ясное и тихое — ожидается хороший урожай зерновых;

Ветер 28 июня предвещает перемены в погоде — стоит ждать дождей или похолодания;

Если вечером слышны громкие стрекотания кузнечиков — лето будет жарким и продолжительным.

Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.