Добробут обходитиме ваш дім стороною: що категорично не можна робити 28 червня

Дотримуйтесь основних заборон та традицій цього дня

У суботу, 28 червня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, святкують перенесення мощів святих безсрібників Кіра та Іоанна. За старим стилем це свято припадає на 11 липня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Це християнське свято, встановлене на згадку про перенесення останків мучеників і цілителів Кіра та Іоанна в єгипетський Манупін у V столітті. Кір та Іван були ранньохристиянськими святими, котрі прославилися безкорисливою допомогою хворим і чудовими зціленнями, тому їх шанують як покровителів стражденних і звертаються до них з молитвами про здоров’я.

Що можна робити 28 червня:

Сьогодні віряни моляться святим і звертаються до них із проханнями про зцілення від хвороб. Можна відвідати храм і поставити свічки за здоров’я своє та близьких;

У цей день у народі збирали лікувальні трави, бо вірили, що вони матимуть цілющу силу;

Дозволяється займатися домашніми справами, доглядати за домом та городом;

Що не можна робити 28 червня:

Цього дня, як і інші церковні свята, не можна лаятись, лихословити, ображати інших, бо це "закриває" добробут у ваш дім;

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі хворим та нужденним. Згідно з віруваннями, за черствість можна самому зіткнутися з бідою;

Не можна прибирати в будинку після заходу сонця. Вважалося, що зі сміттям можна вимести з дому удачу і здоров’я;

Прикмети 28 червня:

Якщо у цей день ранок ясний і тихий — очікується добрий урожай зернових;

Вітер 28 червня віщує зміни в погоді — варто чекати на дощі або похолодання;

Якщо ввечері чути гучні стрекотіння коників — літо буде спекотним і тривалим.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.