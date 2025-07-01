Голодал 303 дня и просидел 15 лет в тюрьмах: где сейчас лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев

Более 15 лет жизни деятель находился в тюрьмах

Мустафа Джемилев стал одним из известнейших украинских политиков и общественных деятелей крымскотатарского происхождения. Он активно боролся за свободу и соблюдение прав крымских татар, за что нередко был арестован. После оккупации Россией Крыма Мустафа продолжает говорить о крымскотатарском народе в мире. Также он стал Героем Украины.

"Телеграф" расскажет, каким является жизненный путь борца за свободу крымских татар, а также чем он занимается сейчас.

Что известно о Мустафе Джемилеве

Будущий политик родился в 1943 году в поселке Ай-Серез, недалеко от Судака. Уже в 1944 году его семья и весь крымскотатарский народ советские власти депортировали в Узбекистан. Мустафа не мог поступить в вуз из-за соответствующего запрета, который относился к татарам.

Так Джемилев работал на авиационном заводе в Ташкенте и входил в организацию "Союз крымскотатарской молодежи". Впоследствии ее запретили, а за деятелем начал следить КГБ. В 1966 Мустафа отказался от службы в советской армии, за что его отправили в лагерь под Ташкентом. Там он объявлял голодовку.

Мустафа Джемилев в детстве, фото из личного архива

После выхода на свободу Мустафа создал Инициативную группу по защите прав человека в СССР. Она занималась информацией о борьбе крымских татар за свои права. Впоследствии многих членов арестовали, в том числе Мустафу. За это его приговорили к 3 годам лишения свободы. Джемилев объявлял 30-дневную голодовку.

В 1974 году деятеля спровоцировали на драку, за что получил 15 суток заключения. Однако по истечении срока Мустафи объявили дело о "клевете на советский лад", созданном на основе фальшивых показаний свидетеля. Тогда деятель объявил о самом длинном своем долгом голодании — 303 суток. Его жизнедеятельность поддерживали инъекциями глюкозы. За освобождение Мустафы высказывалось немало общественных деятелей.

Джемилев часто голодал в знак протеста против заключенных, фото Меджлиса

В 1976 году появилась информация о смерти Джемилева, которая впоследствии оказалась фейком. После освобождения деятель продолжил борьбу за свободу крымских татар. Однако в 1979 году его арестовали за "злостное нарушение правил гласного административного надзора". Срок – 4 года ссылки в Якутии.

В 1983 году Мустафа впервые за 39 лет вернулся в Крым вместе с семьей. Впрочем, через три дня их выгнали с полуострова. Семья вернулась в город Янгиюль в Узбекистане, где Джемилев работал слесарем. Тогда с ним произошел шестой арест за "клевету на советский лад" и "организацию массовых беспорядков", когда Джемилев пытался похоронить отца в Крыму.

Мустафа – второй слева, скриншот из видео "Крым Реалии"

В 1987 году Джемилев стал членом "Центральной инициативной группы Национального движения крымских татар", которая устраивала акции протеста. В 1989 году он возглавил Организацию крымскотатарского национального движения и вернулся в Крым.

В 1991 году Мустафа стал главой Меджлиса крымскотатарского народа, а в 1998-м — народным депутатом Верховной Рады. В 2002 году снова попал в парламент, но уже от "Нашей Украины". Позже он еще несколько раз проходил в Раду от этой политической силы, а также от "Батькивщины". В частности, он занимался вопросами нацменьшинств и прав человека.

Джемилев всю жизнь боролся за права крымских татар, скриншот из видео "Крым Реалии"

В 2014 году Джемилев осудил оккупацию Россией Крыма. Враги запретили Мустафе въезд на полуостров, а также в страну-агрессора. Мустафа стал уполномоченным Президента Украины по делам крымскотатарского народа. Также он попал в парламент от "Блока Петра Порошенко".

Джемилев осудил оккупацию Крыма, фото из сети

Мустафа высказывался о ненасильственной борьбе за возвращение крымских татар на Родину. Призвал ввести миротворческий контингент ООН в Крым. Также поддерживал полную блокаду полуострова.

Где сейчас Мустафа Джемилев

В 2019 году Джемилев предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому новый формат переговоров по Донбассу — Стамбульский. А все потому, что Турция входит в НАТО и при этом президент Реджеп Тайип Эрдоган имеет хорошие отношения с диктатором Путиным.

У Джемилева были встречи с Эрдоганом, фото Офиса президента

Также в 2019 году Мустафа снова стал нардепом от "Европейской солидарности". В целом общественный деятель продолжает участвовать в международных встречах по освобождению Крыма от оккупации. В частности, с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так удалось освободить из плена Наримана Джеляла – первого заместителя главы Меджлиса.

Джемилев продолжает бороться за крымских татар, фото Elvina Seitbullaeva

В 2023 году Джемилев получил звание Героя Украины. Президент Владимир Зеленский лично вручил ему награду. В том же году Мустафа принял участие в саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии. Одной из тем было возвращение всех политических заключенных и временно оккупированных территорий.

Джемилев стал Героем Украины, фото Офиса президента

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропал бывший народный депутат Владимир Парасюк. Он участвовал в АТО.