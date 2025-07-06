Ви весь час робили це неправильно: як збирати кабачки, щоб вони щедро плодоносили

Розповідаємо, в який час доби це найкраще робити

Кабачки — досить легкий овоч для вирощування. Однак важливо знати, коли і як їх правильно збирати. Для того, щоб плоди були смачними, ніжними та не пошкодженими, треба знати кілька лайфхаків.

Важливо також збирати їх у правильний час. Коли і як це правильно робити, розповіли на vegetable.com.ua.

Як правильно збирати кабачки

Час збору кабачків

Найкраще робити це зранку, коли овочі ще прохолодні. Краще не турбувати овочі в обід, коли на дворі спека. Збирати кабачки треба раз на 2-3 дні, поки вони молоді (до 20 см). Якщо плоди переростають, вони втрачають смак.

Які інструменти потрібні

Під час збору кабачків важливо не пошкодити стебло. Тому не варто просто зривати плоди, а використовувати ніж аби секатор. Коли зрізаєте, залишайте маленький хвостик, приблизно 1-2 см. Це сприятиме подальшому плодоношенню.

Фото: freepik

Зберігати кабачки варто не у пакеті, як звикли більшість городників, а в кошику або ящику. Так ви зможете уникнути пошкоджень плодів.

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