Кабачки цветут, а плодов нет. Как избежать пустоцветов

Кабачки цветут, но плодов нет. Простые способы исправить проблему

Кабачки обильно цветут, но плоды не образуются. Цветки желтеют и опадают сами по себе, не давая ожидаемого урожая. Такую ситуацию хоть раз наблюдал каждый опытный владелец.

Такая ситуация возникает по нескольким основным причинам, которые можно легко устранить простыми методами.

Основные причины проблемы

Главная причина опадания цветков – отсутствие опыления. У кабачков есть мужские и женские цветки, и без переноски пыльцы с мужских на женские плоды не образуются. Также влияет недостаток калия и фосфора в почве, чрезмерная кислотность или слишком густая посадка растений.

Домашние средства для стимулирования завязи

Почему кабачки не завязывают плоды

Самый простой способ – ручное опыление с помощью кисточки или ватной палочки. Пыльцу из мужского цветка переносят на женскую утром, когда цветки полностью раскрыты. Хорошо помогает подкормка раствором золы: 200 г на 10 литров воды.

Как отличить мужские и женские цветки кабачков

Эффективное средство – опрыскивание борной кислотой (1 грамм на литр воды) во время цветения. Также можно использовать дрожжевую подкормку: 100 г свежих дрожжей на 10 литров теплой воды, настаивать сутки и поливать под корень.

Кроме того, в садовых центрах продаются специальные препараты для стимулирования завязи плодов. Их используют согласно инструкции, опрыскивая растения во время массового цветения.

Также важно обеспечить правильный полив — умеренный, но регулярный и мульчирование почвы для сохранения влаги. Своевременное уборка мужских цветков после опыления также улучшает завязывание плодов.

Также "Телеграф" писал, что кабачки повредят вам, если вы не знаете этого. Они могут быть небезопасными.