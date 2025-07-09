Будут буять аж до морозов: чем подкормить розы в июле для пышного цветения

Эти натуральные компоненты станут отличным удобрением для роз

Розы — любимые цветы многих садоводов и дачников, они украсят любую клумбу или участок, однако требуют ухода и заботы. Так, в июле нужно особенно заботиться о кустах роз и внести удобрения, чтобы розы имели энергию для пышного цветения.

"Телеграф" расскажет о натуральных компонентах, которыми можно удобрить розы в июле, чтобы они цвели аж до заморозков.

Три способа удобрить розы в июле

Как оказалось, обычные домашние отходы можно превратить в отличное удобрение для роз, пишет Express. Речь идет о кофейной гуще, банановой кожуре и яичной скорлупе.

Банановая кожура

Такой отход, как банановая кожура, обогатит почву около роз фосфором и калием. Эти элемента особенно полезны для кустов. К тому же, калий отвечает за образование новых цветочных почек у роз. С таким удобрением цветам будете радовать долго.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа имеет в своем составе кальций, который помогает розам бороться с заболеваниями и улучшает их структуру. Такое удобрение точно пойдет на пользу новым соцветиям.

Кофейная гуща

Кофейная гуща снабжает почву азотом, и если внести ее под кусты роз, то они будут лучше расти и сделают растение здоровее. Кроме того, этот кофейный отход способен защищать розы от вредителей, типа слизней и улиток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда лучше всего поливать розы — утром или вечером. Узнайте, в чем главный секрет.