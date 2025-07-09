Будуть буяти аж до морозів: чим підгодувати троянди в липні для пишного цвітіння

Ці натуральні компоненти стануть чудовим добривом для троянд

Троянди — улюблені квіти багатьох садівників та дачників, вони прикрасять будь-яку клумбу або ділянку, проте вимагають догляду та турботи. Так, у липні потрібно особливо дбати про кущі троянд і внести добрива, щоби троянди мали енергію для пишного цвітіння.

"Телеграф" розповість про натуральні компоненти, якими можна удобрити троянди у липні, щоб вони цвіли аж до заморозків.

Три способи удобрити троянди в липні

Як виявилося, звичайні домашні відходи можна перетворити на чудове добриво для троянд, пише Express. Йдеться про кавову гущу, бананову шкірку і яєчну шкаралупу.

Бананова шкірка

Такий відхід, як бананова шкірка, збагатить ґрунт біля троянд фосфором та калієм. Ці елементи особливо корисні для кущів. До того ж, калій відповідає за утворення нових квіткових бруньок у троянд. З таким добривом квітам радуватимете ще довго.

Яєчна шкаралупа

Яєчна шкаралупа має у своєму складі кальцій, який допомагає трояндам боротися із захворюваннями та покращує їх структуру. Таке добриво точно піде на користь новим суцвіттям.

Кавова гуща

Кавова гуща забезпечує грунт азотом, і якщо внести її під кущі троянд, то вони будуть краще рости і зроблять рослину здоровішою. Крім того, цей кавовий відхід здатний захищати троянди від шкідників, типу слимаків та равликів.

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