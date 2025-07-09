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Будуть буяти аж до морозів: чим підгодувати троянди в липні для пишного цвітіння

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Троянди будуть цвісти до морозів, якщо влітку їх гарно удобрити Новина оновлена 09 липня 2025, 15:13
Троянди будуть цвісти до морозів, якщо влітку їх гарно удобрити. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Ці натуральні компоненти стануть чудовим добривом для троянд

Троянди — улюблені квіти багатьох садівників та дачників, вони прикрасять будь-яку клумбу або ділянку, проте вимагають догляду та турботи. Так, у липні потрібно особливо дбати про кущі троянд і внести добрива, щоби троянди мали енергію для пишного цвітіння.

"Телеграф" розповість про натуральні компоненти, якими можна удобрити троянди у липні, щоб вони цвіли аж до заморозків.

Три способи удобрити троянди в липні

Як виявилося, звичайні домашні відходи можна перетворити на чудове добриво для троянд, пише Express. Йдеться про кавову гущу, бананову шкірку і яєчну шкаралупу.

троянди фото
  • Бананова шкірка

Такий відхід, як бананова шкірка, збагатить ґрунт біля троянд фосфором та калієм. Ці елементи особливо корисні для кущів. До того ж, калій відповідає за утворення нових квіткових бруньок у троянд. З таким добривом квітам радуватимете ще довго.

  • Яєчна шкаралупа

Яєчна шкаралупа має у своєму складі кальцій, який допомагає трояндам боротися із захворюваннями та покращує їх структуру. Таке добриво точно піде на користь новим суцвіттям.

  • Кавова гуща

Кавова гуща забезпечує грунт азотом, і якщо внести її під кущі троянд, то вони будуть краще рости і зроблять рослину здоровішою. Крім того, цей кавовий відхід здатний захищати троянди від шкідників, типу слимаків та равликів.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли найкраще поливати троянди — вранці чи ввечері. Дізнайтесь, у чому головний секрет.

Теги:
#Троянди #Корисні поради #Добриво