Будуть буяти аж до морозів: чим підгодувати троянди в липні для пишного цвітіння
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Ці натуральні компоненти стануть чудовим добривом для троянд
Троянди — улюблені квіти багатьох садівників та дачників, вони прикрасять будь-яку клумбу або ділянку, проте вимагають догляду та турботи. Так, у липні потрібно особливо дбати про кущі троянд і внести добрива, щоби троянди мали енергію для пишного цвітіння.
"Телеграф" розповість про натуральні компоненти, якими можна удобрити троянди у липні, щоб вони цвіли аж до заморозків.
Три способи удобрити троянди в липні
Як виявилося, звичайні домашні відходи можна перетворити на чудове добриво для троянд, пише Express. Йдеться про кавову гущу, бананову шкірку і яєчну шкаралупу.
- Бананова шкірка
Такий відхід, як бананова шкірка, збагатить ґрунт біля троянд фосфором та калієм. Ці елементи особливо корисні для кущів. До того ж, калій відповідає за утворення нових квіткових бруньок у троянд. З таким добривом квітам радуватимете ще довго.
- Яєчна шкаралупа
Яєчна шкаралупа має у своєму складі кальцій, який допомагає трояндам боротися із захворюваннями та покращує їх структуру. Таке добриво точно піде на користь новим суцвіттям.
- Кавова гуща
Кавова гуща забезпечує грунт азотом, і якщо внести її під кущі троянд, то вони будуть краще рости і зроблять рослину здоровішою. Крім того, цей кавовий відхід здатний захищати троянди від шкідників, типу слимаків та равликів.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли найкраще поливати троянди — вранці чи ввечері. Дізнайтесь, у чому головний секрет.