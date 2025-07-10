Имел конфликты с Кучмой и поддерживал на выборах Кравчука: где сейчас первый мэр Киева Косаковский

У политика был конфликт с Леонидом Кучмой

Ровно 31 год назад, 10 июля 1994 года, первым мэром Киева времен независимой Украины стал Леонид Косаковский. В тот же день победу на президентских выборах получил Леонид Кучма.

Первый тур выборов Киевского городского головы прошел 26 июня 1994 года. Тогда Косаковский получил 324 тысяч голоса (17,05%), Владимир Черняк — 294 тысяч (15,48%), а Иван Салий — почти 250 тысяч (13,15%).

Во второй тур выборов попали Косаковский и Черняк. Так 10 июля 1994 года Косаковский получил почти 550 тысяч голосов (29,59%), а его конкурент — 403 (21,71%). Через год Косаковский также стал главой КГГА.

Леонид Косаковский — первый мэр Киева при независимой Украине, фото с его фб-страницы

В 90-е в Киеве была сложная ситуация, как и по всей Украине. Существовали проблемы с трудоустройством граждан, не хватало товаров и продуктов. Чиновник организовал поставки в столицу товаров и отменил талоны, по которым ранее выдавали продукты. Также он занимался реконструкцией старого жилищного фонда города и закупал транспорт.

Леонид Косаковский на Бессарабском рынке в 1996 году, фото с его фб-страницы

В то же время у Косакивского были напряженные отношения с оппозиционными депутатами Киевсовета, а также с президентом Леонидом Кучмой. А все потому, что политик поддерживал Леонида Кравчука на выборах главы государства. Депутатов Киевсовета возмутило то, что Косаковский назначил членов исполкома своим решением. Его пытались уволить, подав соответствующее обращение в Верховную Раду, но тогда не получилось этого сделать.

Леонид Косаковский и Леонид Кучма, фото из сети

В 1996 году Кабмин рекомендовал Кучме отправить в отставку Косаковского. А все потому, что городские власти отказались передавать с баланса Киева на баланс государства некоторые коммунальные объекты, в частности, дворец "Украина". Так чиновника уволили с должности главы КГГА, хотя еще какое-то время он был главой Киевсовета.

Леонид Косаковский во время строительства метро, фото из сети

В 1996-1998 годах Косаковский входил в делегацию Украины в Конгрессе местных и региональных властей Европы. Также он представлял Украину в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Европы. В 1998-2002 годах чиновник был народным депутатом и входил в Постоянную делегацию ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Где сейчас Леонид Косаковский

В настоящее время бывший чиновник продолжает жить в Киеве. Он женат на физиологе Ирине Косаковской. Также у них есть сын Сергей, ставший профессором биологии Института геномики и эволюционной медицины в университете Темпл в Филадельфии.

Косаковский с женой, фото с его фб-страницы

В общем Леонид активно ведет свою страницу в фейсбуке. Он делится воспоминаниями о своей деятельности на должности мэра Киева, а также публикует новости об актуальных событиях.

Косаковский и Билл Клинтон в 1995 году, фото из сети

Летом 2025 года Леонид пожаловался на услуги жилищно-эксплуатационной конторы по месту жительства. Выяснилось, что после аварии возле площади Славы поставки горячей воды возобновили во все дома, кроме того, где он живет. Причиной стал якобы конфликт между частной компанией и Госуправлением делами.

Косаковский жаловался на отключение горячей воды, фото из его фб-страницы

"В нашем доме воду так и не подключили, хотя все окрестные дома уже с горячей водой. ЖЭК спит, у них выходные. Не могут никак кран открыть в бойлерной, которая у нас одна с дусовским домом. Потому что с ними "контри", — писал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен бывший мэр Киева Александр Омельченко. Он был преемником Леонида Косаковского.