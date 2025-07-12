Короткая стрижка и с "хвостиками": такой олимпийскую чемпионку Стеллу Захарову мало кто помнит

12 июля легендарной гимнастке исполняется 62 года

В эту субботу, 12 июля, свой день рождения празднует легендарная украинская чемпионка Стелла Захарова. Звезде гимнастики, на днях набросившаяся на министра Украины, в этот день исполняется 62 года.

Захарова в начале и конце 1970-х многим запомнилась эффектной, сильно и энергичной спортсменкой, а сегодня она является вице-президентом Украинской федерации гимнастики (УФГ), которая все чаще попадает в скандалы, к примеру, с защитой боксера Ломаченко и его неоднозначной позиции по войне.

Как выглядела в молодости Стелла Захарова: фото

Олимпийская чемпионка свою первую крупную победу одержала в 1976 году, став чемпионкой многоборья на Всесоюзной Спартакиаде школьников. В 1977-1978 годах она не раз поднималась на пьедестал, побеждая в опорном прыжке и вольных упражнениях. Примерно в 14-16 лет Стелла отличалась яркой внешностью: темные волосы, подтянутая атлетичная фигура. Тогда она носила короткую стрижку:

Стелла Захарова справа. Фото: womanmagazine-npp.com

На соревнованиях известная уроженка Одессы Захарова выступала в гимнастических купальниках. Со временем ее волосы стали длинней и спортсменка начала делать "хвостики", при этом с ней всегда был сосредоточенный взгляд:

Стелла Захарова в юности. Фото: stuki-druki.com Стелла Захарова в юности. Фото: stuki-druki.com

В 1979 году Захарова одержала победу в личном зачете Кубка Америки, выиграла турнир на приз газеты Moscow News и стала триумфатором Кубка мира. В 1980-м завоевала олимпийское золото в командном первенстве на Играх в Москве и вновь стала абсолютной чемпионкой Кубка мира. В 2004 году Стелла стала президентом Федерации гимнастики Украины.

В 2016 году звезда спорта была удостоена Всеукраинской премии "Женщина ІІІ тысячелетия" в номинации "Рейтинг", а также вошла в топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала Forbes. Сегодня Захарова носит длинные волосы и иногда собирает их в пучок. Фигура спортсменки с годами практически не изменилась:

Все чаще в сторону Захаровой на посту вице-президента УФГ идет критика. В 2024 году на нее массово жаловались молодые гимнасты после скандального чемпионата Украины и конфликта с олимпийским чемпионом Верняевым.