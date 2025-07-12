Коротка стрижка і з "хвостиками": таку олімпійську чемпіонку Стеллу Захарову мало хто пам’ятає

12 липня легендарній гімнастці виповнюється 62 роки

Цієї суботи, 12 липня, свій день народження святкує легендарна українська чемпіонка Стелла Захарова. Зірці гімнастики, яка днями накинулася на міністра України, цього дня виповнюється 62 роки.

Захарова на початку та наприкінці 1970-х багато чим запам’яталася ефектною, сильно та енергійною спортсменкою, а сьогодні вона є віцепрезидентом Української федерації гімнастики (УФГ), яка все частіше потрапляє у скандали, наприклад, із захистом боксера Ломаченка та його неоднозначної позиції по війні.

Як виглядала у молодості Стелла Захарова: фото

Олімпійська чемпіонка свою першу велику перемогу здобула у 1976 році, ставши чемпіонкою багатоборства на Всесоюзній Спартакіаді школярів. У 1977-1978 роках вона неодноразово підіймалася на п’єдестал, перемагаючи в опорному стрибку та вільних вправах. Приблизно у 14-16 років Стелла вирізнялася яскравою зовнішністю: темне волосся, підтягнута атлетична фігура. Тоді вона носила коротку стрижку:

Стелла Захарова справа. Фото: womanmagazine-npp.com

На змаганнях відома уродженка Одеси Захарова виступала у гімнастичних купальниках. Згодом її волосся стало довшим і спортсменка почала робити "хвостики", при цьому з нею завжди був зосереджений погляд:

Стелла Захарова у юності. Фото: stuki-druki.com Стелла Захарова у юності. Фото: stuki-druki.com

1979 року Захарова здобула перемогу в особистому заліку Кубка Америки, виграла турнір на приз газети Moscow News і стала тріумфатором Кубка світу. 1980-го здобула олімпійське золото в командній першості на Іграх у Москві й знову стала абсолютною чемпіонкою Кубка світу. 2004 року Стелла стала президентом Федерації гімнастики України.

У 2016 році зірка спорту була удостоєна Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття" у номінації "Рейтинг", а також увійшла до топ-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу Forbes. Сьогодні Захарова носить довге волосся та іноді збирає його в пучок. Фігура спортсменки з роками практично не змінилася:

Дедалі частіше у бік Захарової на посаді віцепрезидента УФГ йде критика. 2024 року на неї масово скаржилися молоді гімнасти після скандального чемпіонату України та конфлікту з олімпійським чемпіоном Верняєвим.