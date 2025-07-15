Когда-то здесь стояли очереди: как сейчас выглядит легендарная "Вареничная" в Харькове

Это место было одним из самых популярных в Харькове

Украинские города были наполнены уютными местами, о которых сейчас многие вспопоминают с улыбкой. Например, бар "Уют" в Харькове, где угощали ароматными напитками из Крыма. Не менее популярной была "Вареничная", где можно было попробовать свежие и вкусные блюда.

В 60-х годах прошлого века на улице Сумской, 21 открыли "Вареничную". Заведение было расположено в старинном здании в конце местной "стометровки". К "Вареничной" вела круглая деревянная лестница, а столы были покрыты красными скатертями.

"Вареничная" в Харькове, фото из соцсетей

Официантки обязательно были одеты в вышитые рубашки, ведь угощали украинскими блюдами. Здесь предлагали соленые и сладкие вареники с большим выбором начинок, так что среди харьковчан это было популярное место. Женщины вздыхали с облегчением, когда приходили сюда с семьями, ведь не нужно было готовить в этот день дома. Поэтому после прогулок по Харькову сюда приходили подкрепиться.

Здесь можно было насладиться варениками с сыром, мясом, яблоками, вишнями, картофелем и грибами. Подавали даже уху с варениками, а вдобавок можно было заказать жареный лук, сметану или шкварки. Сейчас на месте бывшей "Вареничной" расположен бар и заведение быстрой еды.

Здание бывшей "Вареничной" сейчас, фото kharkov.go

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