Работал даже во время запрета алкоголя Горбачевым: как выглядел бар "Уют" в Харькове

Это было популярное место для встреч за бокалом вина или коньяка

В Украине было немало интересных мест, которые пользовались популярностью в прошлом веке. Там собирались целые поколения, где обсуждали свои дела после рабочих будней. Речь идет о баре "Уют" в Харькове, где местные наслаждались разнообразными алкогольными напитками.

На улице Сумской, 6 в Харькове, возле магазина "Соки-воды", был вход в полуподвал. В 70-80-х годах прошлого столетия там работал бар "Уют". Это место хорошо знала местная интеллигенция, которая собиралась там отдыхать.

Спускаясь по лестнице, до посетителей доносились пьянящие ароматы изысканных напитков, в частности крымского вина и коньяка. Здесь встречались за бокалами представители разных слоев общества: как студенты и профессора, так и поэты, артисты и чиновники.

Бар "Уют" в Харькове было популярным местом, фото из сети

Напротив лестницы работал отдел, где продавали бутылки с особыми винами. Одним из таких было "Черный доктор" – красное вино, изготовленное в Крыму. В Харькове такой вид вина продавали только в "Уюте", но с наценкой.

Справа действовал отдел, где можно было заказать бокал вина или коньяка и насладиться напитком за барной стойкой. Мест для сидения там не было предусмотрено, поэтому посетители стояли, наслаждались винами, коньяком и обсуждали жизнь. А вот слева от входа продавали закуски к алкогольным напиткам, которые тоже пробовали стоя. Также в этом месте разрешали курить.

В этом помещении был бар "Уют", фото "Википедия"

Известно, что каждый бокал напитка был дороже, чем в магазине, около на 20 копеек. Это было довольно дорого на то время, так что такое удовольствие могли себе позволить только обеспеченные люди.

Долго стоять в "Уюте" было некомфортно, поэтому в этом баре проводили час-полтора. А изюминкой места было то, что здесь за бокалом можно было встретить расслабляющуюся местную интеллигенцию, которая смаковала ароматными напитками. Правда, подняться после этого по лестнице было сложно.

Интересно, что бар продолжал работать даже в период антиалкогольной кампании в 80-х, введенной лидером СССР Михаил Горбачевым. Однако после распада СССР его закрыли. Сейчас в этом месте работают разные магазины.

Сейчас в этом месте работают магазины, фото "Википедия"

Здесь можно увидеть вход в прежнее "Уют", скриншот с Google-улиц

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