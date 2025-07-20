Если вы заметили на листьях томатов коричные пятна - это плохо: можно опрыскать копеечным раствором

Ваш урожай в опасности, если не предпринять эти шаги

Коричневые пятна на листьях помидоров зачастую указывают на грибковое поражение. Сначала на них появляются мелкие темные точки, вокруг которых листовая пластинка желтеет, затем буреет и опадает. Без своевременного вмешательства болезнь ослабляет растения и может существенно снизить урожай.

Причиной поражения листьев может быть почвенный патоген рода Alternaria, пишет actualno. Чтобы снизить риск развития альтернариоза и сохранить здоровье томатов, необходимо придерживаться следующих шагов.

1. Обрезка и гигиена садового инвентаря

Регулярная обрезка улучшает вентиляцию вокруг растений и снижает влажность, которая является критическим фактором развития грибковых заболеваний. При обрезке важно дезинфицировать инструменты (например, раствором отбеливателя), чтобы предотвратить механическое распространение инфекции.

2. Контроль влажности листьев

Грибки размножаются во влажной среде. Используйте капельное орошение, которое обеспечивает подачу воды непосредственно к корням. Это сохранит листья сухими и снизит риск заражения.

Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

3. Применение раствора

Пищевая сода обладает доказанными фунгицидными свойствами и может использоваться как натуральное средство от альтернариоза. Приготовьте раствор из:

1 столовая ложка пищевой соды

1 литр воды

2,5 столовые ложки растительного масла

Масло способствует лучшему прилипанию раствора к поверхности листьев и продлевает его действие. Обработки не следует проводить в самое жаркое время дня. Используйте опрыскиватель для равномерного покрытия всех надземных частей растения.

5. Севооборот и севооборот

Избегайте выращивания помидоров на участках, где они были поражены альтернариозом в предыдущем сезоне. Севооборот значительно снижает накопление патогенов в почве.

6. Удобрение компостом

Питательная ценность почвы играет ключевую роль в устойчивости растений к болезням. Внесение органического компоста улучшает структуру почвы и снабжает растения необходимыми микро- и макроэлементами для восстановления и роста.