Якщо ви помітили на листі томатів коричневі плями – це погано: можна обприскати копійчаним розчином

Ваш урожай у небезпеці, якщо не вжити цих кроків

Коричневі плями на листі помідорів часто вказують на грибкове зараження. Спочатку на них з’являються дрібні темні крапки, навколо яких листова пластинка жовтіє, потім буріє та опадає. Без своєчасного втручання хвороба послаблює рослини та може суттєво знизити врожай.

Причиною ураження листя може бути ґрунтовий патоген роду Alternaria, пише actualno. Щоб знизити ризик розвитку альтернаріозу і зберегти здоров’я томатів, необхідно дотримуватися наступних кроків.

1. Обрізання і гігієна садового інвентарю

Регулярне обрізування покращує вентиляцію навколо рослин та знижує вологість, яка є критичним фактором розвитку грибкових захворювань. При обрізанні важливо дезінфікувати інструменти (наприклад, розчином відбілювача), щоб запобігти механічному поширенню інфекції.

2. Контроль вологості листя

Грибки розмножуються у вологому середовищі. Використовуйте краплинне зрошення, яке забезпечує подачу води безпосередньо до коріння. Це збереже листя сухим і знизить ризик зараження.

Згенеровано ШІ ("Телеграф")

3. Застосування розчину

Харчова сода має доведені фунгіцидні властивості і може використовуватися як натуральний засіб від альтернаріозу. Приготуйте розчин із:

1 столова ложка харчової соди

1 літр води

2,5 столові ложки олії

Олія сприяє кращому прилипання розчину до поверхні листя і продовжує його дію. Обробки не слід проводити в найспекотніший час дня. Використовуйте обприскувач для рівномірного покриття всіх надземних частин рослини.

5. Сівообіг і сівозміна

Уникайте вирощування помідорів на ділянках, де вони були вражені альтернаріозом у попередньому сезоні. Сівообіг значно знижує накопичення патогенів у ґрунті.

6. Підживлення компостом

Поживна цінність ґрунту відіграє ключову роль у стійкості рослин до хвороб. Внесення органічного компосту покращує структуру ґрунту та постачає до рослин необхідні мікро- та макроелементи для відновлення та росту.