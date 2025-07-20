Это место очень любили студенты и не только: каким было кафе возле кинотеатра "Родина" в Днепре

Заведение несколько раз меняло название

В Днепре немало легендарных заведений, которые долгие годы пользовались популярностью у жителей. Некоторые из них, как кафе "Орбита", уже не существуют, другие сменили названия и формат, но остались в памяти горожан.

Одно из таких — кафе "Метрополь", расположенное в центре Днепра, возле парка Глобы и бывшего кинотеатра "Родина". За десятилетия существования оно не раз менялось, но неизменно оставалось местом, куда заходили "на сок после школы", "на сосиску перед кино" или "на пиццу после пар".

Заведение располодено на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Скоропадского (ранее Столярова)

Это заведение появилось в Днепре после окончания Второй мировой войны. В 1950–1960-х годах оно носило простое название — "Води морозиво". Здесь можно было выпить сок или съесть мороженое — не в стаканчиках и не на палочке, а в металлических креманках, щедро политое вареньем или посыпанное орешками.

В конце 1960-х в меню добавились вареные сосиски с горчицей в куске серого хлеба — местный аналог хот-дога. Сосиски готовились в специальной машине, и именно этот бутерброд стал самым популярным перекусом перед сеансом в кинотеатре "Родина", находившемся по соседству. Здесь также продавали пирожные, пирожки, торт "Сказка" и знаменитый молочный коктейль, вкус которого многие помнят до сих пор.

Недалеко от кафе был кинотеатр "Родина"

"Мы с друзьями все в нем перепробовали. Но больше всего нравилось есть мороженое из креманок за столиками у окна. С разными наполнителями. А молочные коктейли — это восторг!!!", "Но самая большая очередь была за молочным коктейлем по Цене 11 копеек!", "Там был вкусный молочный коктейль, сосиски всегда перед кино заходили туда", "А еще там можно было поесть вкусные пельмени (в пельменной), да с юшечкой", — вспоминают в Facebook жители Днепра.

В середине 1970-х кафе переименовали просто в "Кафе". К сладостям добавились пельмени — недорогие, сытные и вкусные. Это было любимое место для семейных походов, особенно с детьми.

В 1990-х годах заведение сменило атмосферу. Студенты соседнего техникума прозвали его "Труба", потому что в кафе можно было попасть с двух дверей.

"Заходили ближе к проспекту, проходил через все кафе к сосискам, которые варили прямо при тебе возле дверей ближе к техникуму, и потом там же и выходил из кафе", — отметил в Facebook днепрянин Рамазан Курбанов.

Внутри кафе "Метрополь"

В конце 90-х начале 2000-х кафе получило название, под которым известно и сегодня, — "Метрополь". Здесь можно заказать пиццу, салаты, супы и блюда итальянской кухни. Но для многих днепрян это место так и остается памятью о детстве и юности.