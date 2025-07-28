Вырос в нищете и в голоде: как в молодости выглядел покойный аграрий Леонид Яковишин

К 26 годам агроном уже имел репутацию и занимал важную должность

В субботу, 26 июля, не стало агрария Леонида Яковишина. Украинец, известный не только своими профессиональными достижениями, но и собственным прижизненным мавзолеем, умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Детство Яковишина было совсем не легким. В январе 2025 года, в разговоре с журналисткой Наталией Мосейчук, выдающийся агроном рассказал, что прошел сквозь все тяготы послевоенных годов.

"Я вырос в нищете и в голоде. В семье нас было трое детей. Мать наша не ходила даже в первый класс. Чтобы как-нибудь выжить в то время, она пошла работать в противотуберкулезный диспансер города Казатин (на Виннитчине). И оттуда после туберкулезных больных приносила домой объедки. Как-то мой старший брат сказал: Вы, что, мама, хотите, чтобы мы все пошли туберкулез разносить? А она и отвечает: сиди, говорит, да ешь, потому что если мы сейчас себя не прокормим, то поумираем все вместе", — делился воспоминаниями уже покойный гендиректор ООО "Земля и Воля".

Как выглядел Леонид Яковишин в молодости: фото

В 1956 году Яковишин поступил в Уманский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1961 году с дипломом агронома, после чего учился в аспирантуре. Отличался феноменальной памятью: сдавал вступительные экзамены без подготовки, легко запоминал сотни телефонных номеров. Уже в студенческие годы был финансово независимым — поддерживал семью, отличался стильной одеждой и считался зажиточным среди ровесников.

После института работал старшим агрономом в совхозе "Мирогощанский" в Ровенской области. До 1966 года сделал стремительную карьеру — от инспектора до начальника районного управления сельского хозяйства, достигнув высокой должности в 26 лет.

В 1970 году Яковишин возглавил Бобровицкий совхоз-техникум, где внедрил кадровую ротацию и активно привлекал молодых специалистов. Уже через несколько лет под его руководством урожайность увеличилась втрое, продуктивность скота выросла на 40%, доходы — на 75%, а зарплаты — на 60%, при этом значительно расширялись инвестиции в развитие инфраструктуры хозяйства.

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