Марія Ковальчук бреше про те, що сталося в Дубаї? Знайома моделі видала гучні подробиці

На тему того, що сталося в Дубаї, висловилася ще одна фігурантка цієї справи

Українську модель OnlyFans Марію Ковальчук жорстоко побили та кинули вмирати у Дубаї у березні 2025 року. Як розповіла сама потерпіла, знущалися з неї російські мажори, серед яких були й дівчата. Після першого інтерв’ю Марії Ковальчук українським ЗМІ, в якому вона та її мати Ганна розкрили деякі подробиці події, їх обох звинуватили у брехні.

Мілена Долганова — дівчина, чиє ім’я називала Марія Ковальчук, коли розповідала про Олексію Суханову про те, що з нею сталося. За словами Марії, вона була серед учасників вечірки, де її побили. Також Ковальчук називала Долганову росіянкою та говорила, що їй 16 років.

Однак Мілена Долганова в інтерв’ю виданню "Фокус" розповіла свою версію, заявивши, що все було не так, як розповідає Ковальчук. За словами дівчини, їй 21 рік, і вона не росіянка, а українка, хоч зараз і живе в ОАЕ.

Марія Ковальчук та її мама Ганна звинуватили російських мажорів у нападі

"Мені не 16 років і я не громадянка РФ, як нещодавно говорила Ковальчук. Навіщо вона збрехала і назвала мене росіянкою? Щоб мене більше ненавиділи? Я народилася у Києві і більшу частину життя прожила там", — розповіла Долганова.

Також вона стверджує, що Марію Ковальчук ніхто не бив і не знущався з неї на тій вечірці в готелі. За словами Мілени, дівчина вийшла з номера приблизно о 21:15 і була неушкодженою. У своїх заявах Долганова посилається на звіт за результатами розслідування цієї справи, копію якого надіслала всім причетним мати моделі Ганна Ковальчук.

"В інтерв’ю Собчак вона навмисно приховала найважливіші факти розслідування, через які слідству стало очевидним, що ніхто не причетний до травм її доньки", — додає Долганова.

Мілена Долганова, яка була на вечірці із Марією Ковальчук

Версія події від Мілени Долганової

За словами Мілени, Марія вийшла з номера цілою та неушкодженою близько 21:15 вечора, вона не зверталася за допомогою до персоналу чи охорони готелю. Камери зафіксували, що вона виходила сама і слідом за нею ніхто не йшов.

"На будівництві вона опинилася о 2:09 ночі, тобто через 5 годин. Це підтверджують двоє охоронців будівництва, які проганяли її та доповіли керівництву, що незважаючи на неодноразові заборони, потерпіла продовжує робити спроби проникнути на територію", — розповіла Долганова.

Марія Ковальчук проходить реабілітацію у Європі

За словами дівчини, охоронці будівництва шукали Марію, щоб вивести. Однак Мілена не розуміє, де потерпіла була 5 годин і як хтось міг її переслідувати, якщо будівництво поряд із готелем.

"Де вона була ці 5 годин? Відповідає просто — не пам’ятаю, а її мати цього взагалі не згадує. Як її могли переслідувати 5 годин, якщо будівництво недалеко від готелю, а з номера ніхто не виходив?" — розводить руками Мілена.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мати побитої в Дубаї української моделі Марії Ковальчук розповіла про дивну поведінку місцевої влади у Дубаї. Ймовірно, вони хотіли зам’яти справу.