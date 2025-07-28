Скорее проверьте свои крупы. Как их правильно хранить, чтобы не привлечь в дом неприятности

Обычная крупа может повлиять на благосостояние в доме

Во многих украинских семьях сохранились поверья, связанные с домашним бытом и продуктами питания. Например, неправильное хранение бакалеи может принести в дом кучу проблем.

Согласно древним приметам, неправильное хранение круп может привести к ссорам в семье, потере денег или несчастью. Об этом передает "Телеграф".

Не храните крупу в треснувшей или щербатой посуде. Считается, что вместе с трещинами "утекает" благосостояние.

Кроме того, лучше не оставляйте крупу открытой. По приметам это может "привлечь чужую зависть", нестабильность или мелкие неприятности. Особенно не оставляйте пустые банки или мешочки из-под круп, ведь пустота притягивает финансовую нестабильность.

К тому же не держите крупу рядом с солью. Эти продукты имеют разную "энергетику" и не должны стоять вместе — иначе "будут слезы в доме".

Как правильно хранить крупы

Телеграф подготовил для вас инфографику, как правильно хранить крупы.

Как хранить крупы

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как нельзя хранить чашки, чтобы ваш дом не обходило счастье.