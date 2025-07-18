В Украине произошел настоящий потоп. Разрушен переезд, люди остались без транспортного сообщения (видео)

Без доезда остаются около 1000 жителей

В Ивано-Франковской области из-за сильного дождя уровень воды реки Пробойная поднялся почти на 2 метра. Разрушен временный переезд.

Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на слова главы Белоберской сельской общины Дмитрия Иванюка. По его словам, еще в 2023 году из строя вышел мост в Верховинском районе через реку Пробойную.

"В общине построили временный переезд. Но из-за сильных дождей вода поднялась и разрушила этот временный переезд. Река поднялась почти на 2 метра", — сказал Иванюк.

Река Пробойная на карте

Он добавил, что не в первый раз паводок разрушает этот переезд, такое случается довольно часто из-за непогоды. Пока подтоплений жилых домов нет

"Поднялись и Черный, и Белый Черемоши (горные реки — ред.), но критической ситуации нет, метр есть в запасе. Спасатели работают на месте. Вода сейчас упала на пол метра, еще немного и техника сможет работать", — заверил глава общины.

Ситуация пока контролируемая, потребности в доставке продуктов для людей нет. У громаді є пішохідний прохід і працюють крамниці.

Как сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, из-за непогоды в Верховинском районе три села остались без транспортного сообщения. Без доезда остаются около 1000 человек.

"В результате проливных дождей подтоплена дорога в селе Гринява, что привело к временному прекращению транспортного сообщения с селами Грамотное, Столбни и Пробойновка Белоберской территориальной громады", — говорится в сообщении.

Ликвидацию непогоды смогут начать только когда опустится уровень воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно из-за сильных дождей Запад Украины "ушел под воду". Пострадали многие населенные пункты.