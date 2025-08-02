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Родилась возле Днепра, а умерла в Москве: как выглядит могила легендарной певицы Стрельченко

Автор
Виктория Козар
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Автор
Могила певицы Александры Стрельченко
Могила певицы Александры Стрельченко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Она была одной из самых известных народных певиц в СССР

Сегодня, 2 августа, проходит шестая годовщина со дня смерти известной советской певицы Александры Стрельченко. Она была широко популярна в СССР — выступала с разными оркестрами, а также ее голос звучал в фильмах "Война и мир", "Калина Черская" и "С фронта пришел солдат". Стрельченко умерла в 2019 году, когда ей было 82. Также мы рассказывали, где похоронена известная певица Людмила Гурченко.

"Телеграф" расскажет, какой была творческая деятельность Стрельченко, где выступала и чем отметилась. Также узнаете, где похоронена и как выглядит могила известной исполнительницы.

Что известно об Александре Стрельченко

Будущая певица родилась на станции Чаплино в Днепропетровской области в 1937 году. В 8 лет Александра стала сиротой, поскольку отец погиб на войне, а незадолго после него умерла мать. Девочку отдали в детский дом.

С раннего детства Стрельченко пела и проявляла интерес к музыке. После окончания школы определенное время работала воспитателем в детском саду. Получала образование на заочном отделении Ленинградского педагогического института, где изучала педагогику.

Стрельченко в молодости
Стрельченко в молодости, фото из сети

В 1958 году Александра посетила концерт Воронежского народного хора и решила, что хочет связать жизнь с музыкой. Ее приняли в хор, но через некоторое время уволили, поскольку у нее были проблемы с голосом. А в 1959–1962 годах она работала в Липецкой филармонии.

В 1963 году Стрельченко переехала в Москву, где в течение года стажировалась во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Она впервые выступила в Москве на сцене Театра эстрады. С 1964 года Александра была солисткой Москонцерта и руководителем Мастерской народного искусства при Концертном объединении "Эстрада".

Стрельченко карьера
Стрельченко сделала успешную певческую карьеру, фото из сети

В 1971 году исполнительница получила 2-ю премию и серебряную медаль "Серебряный круг" за лучшую радиозапись народной песни "Белая Зоренька". В 1975–1980 годах она училась в музыкально-педагогическом институте имени Гнесина.

Самыми популярными песнями в исполнении Стрельченко тогда были "По Муромской тропе", "Дай мне платок", "Когда бы у меня были золотые горы". Ее считали любимой певицей советских лидеров Никиты Хрущева и Леонида Брежнева.

Стрельченко СССР
Стрельченко восхищались лидеры СССР, фото из сети

Стрельченко исполняла песни в таких фильмах, как "Война и мир", "Калина красная" и "С фронта пришел солдат". В 2000-х певица выступала с Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени Осипова. Кроме того, она давала концерты с муниципальными оркестрами в Челябинске, Ульяновске, Волгограде, Петрозаводске, Липецке и других городах.

Александра часто выступала для детей-сирот, ветеранов и участвовала в благотворительных мероприятиях. С 2002 года она стала профессором Московского государственного университета культуры и искусств.

Смерть и могила Александры Стрельченко

В 90-е артистка вместе со своим мужем, барабанщиком Владимиром Морозовым, попала в ДТП. У певицы появились проблемы с позвоночником и тазобедренным суставом. С того времени ей стало сложно передвигаться. В 2017 году у Стрельченко обнаружили болезнь Паркинсона.

Стрельченко в старости
Стрельченко в старости, фото из сети

В последние годы жизни певица выходила из дома только для похода в больницу. Она не давала интервью, потому что хотела, чтобы ее "запомнили красивой". В августе 2019 украинка отошла в вечность. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище. Стрельченко установили черный мраморный памятник с датами жизни и смерти и фото, где она вся в белом.

Могила Стрельченко
Могила Стрельченко, фото из сети
Памятник Стрельченко
Памятник Стрельченко, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сложилась судьба звезды фильмов "Молодо и зелено", "Молчание", "Улыбнись соседу" Ады Шереметьевой. Она родилась в Киеве.

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#Украина #Карьера #СССР #Певица #Александра Стрельченко