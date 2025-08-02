Его переводы фильмов слушали на кассетах: где сейчас уроженец Кропивницкого Дмитрий "Гоблин" Пучков

Против переводчика в Украине возбудили уголовное дело

Дмитрий Пучков — известный российский переводчик-самоучка, в том числе голливудских фильмов и сериалов, а также разработчик компьютерных игр. В прошлом он служил в полиции, где получил прозвище "Гоблин". Пучков имеет украинское происхождение, но предал родину и стал распространять российскую пропаганду, как и Вадим Козаченко. Сегодня, 2 августа, Пучкову исполняется 64 года.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности Пучкова, как он стал известным и чем занимается сейчас.

Что известно о Дмитрии Пучкове

Пучков родился в 1961 году в Кировограде (сейчас – Кропивницкий) в семье военного и учителя. Он имеет немецкие корни со стороны отца и украинские — со стороны матери. Семья часто меняла место жительства из-за того, что отец был военным.

Пучков в детстве, фото из сети

Так семья некоторое время жила в Украине, а затем переехала в Ленинград. Дмитрий рассказывал, что считал себя украинцем. Во время учебы в школе он подрабатывал слесарем на Ленинградском заводе бумажных машин.

Когда мы переехали в Санкт-Петербург, я очень долго считал себя украинцем, потому что родился в Украине.

Вскоре семья Пучкова снова переехала, на этот раз — в Германию, где Дмитрий закончил десятый класс. Позже пытался поступить в Ленинградский электротехнический институт связи, но не сдал экзамены. Впоследствии Пучков окончил автошколу и работал водителем ГАЗ-51 на молокозаводе, хлебозаводе и детском саду.

Пучков в молодости, на фото справа

В 1980—1982 Пучков проходил службу в военно-транспортной авиации на Медвежьих озерах. Он являлся водителем воздушного танкера на базе ЗИЛ-131. Во время службы в армии получил звание сержанта. Демобилизовавшись, Дмитрий работал автослесарем, водителем самосвала IFA и водил большегрузные тягачи.

Пучков во время службы в авиации, фото из сети

К 90-м годам Пучков успел попробовать себя в разных профессиях: таксиста, шлифовщика, кинолога, токаря, кузнеца, слесаря, сантехника, электрика, библиотекаря и инженера-гидрогеолога. В 1992 году Дмитрий обосновался в милиции Санкт-Петербурга. Там он менял должности кинолога, часового в тюрьме и старшего оперуполномоченного уголовного розыска.

Во время службы в милиции Пучков получил прозвище "Гоблин", это название он подсмотрел из газетной статьи, где о милиционерах писали "Гоблины в милицейских шинелях". В 1998 году он подал в отставку с должности старшего детектива. Тогда мужчина имел звание старшего лейтенанта.

Пучков получил прозвище "Гоблин", фото из сети

В 1999 году Дмитрий начал вести свой блог-сайт "Тупичек Гоблина", где писал заметки о компьютерных играх. Параллельно он публиковался в игровых изданиях. Пучков прославился благодаря русскоязычным переводам фильмов "Властелин колец", "Хранитель", "Что-то", "Терминатор", "Большой куш", "Клан Сопрано" и мультфильма "Шрек".

Также мужчина переводил видеоигры "Санитары подземелья", "Горький 18: Мужская работа", "Серьезный Сэм: Второе пришествие", "Дюк Нукем: Манхэттенский проект", "Хулиганы". Параллельно Дмитрий запустил YouTube-канал под названием "Гоблин", где занимался обзорами фильмов и игр.

Позиция по отношению к Украине

Еще с 2014 года стало ясно, что Пучков продался России. Он называл Революцию Достоинства "государственным переворотом", после которого Украина якобы стала "фашистским тоталитарным государством".

В 2022 году предатель поддержал полномасштабную войну против Украины. За это против него ввели санкции Евросоюз, Швейцария и впоследствии Украина. Он также собирал средства для поддержки частей Донецкой и Луганской области, оккупированных Россией.

Пучков поддерживает войну против Украины, фото из сети

Пучков заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский нужен только для подписания акта капитуляции. В 2025 году Винницкий городской суд заочно приговорил "Гоблина" к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Причиной являются призывы к изменению государственной границы Украины, разжигание национальной розни и оправдывание войны против Украины.

Институт массовой информации подтвердил, что речь идет о Пучкове. Суд признал виновным его по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганду войны. Сейчас предатель продолжает распространять кремлевские нарративы в своих соцсетях. Он живет в России.

Ранее "Телеграф" рассказывал о заместительнице главы Госдумы Ирине Яровой. Оказалось, что предательница родом из Украины.