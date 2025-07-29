Не вывезут наших условий. Эксперт рассказала, почему опасные экзотические пауки в Украине — это случайность

Существует ряд рисков для восьмилапых существ

Недавно во Львове посетители парка обнаружили необычного "гостья" — большого белоколенного паука-птицееда, впрочем, подобные экзотические существа все чаще встречаются в украинских городах.

Об этом "Телеграфу" рассказала арахнолог, доктор философии и сотрудник Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук. Вероятно, это — результат или изменения климата, или безответственного отношения владельцев животных.

По словам эксперта, ввоз диких птицеидов в Украину запрещен. Те, которые можно приобрести на территории страны, — это преимущественно искусственно выведенные особи. Однако выпускать их на свободу — строго не рекомендуется.

Почему птицеидам — не место в дикой природе?

Несмотря на свою устрашающую внешность, птицеиды чрезвычайно уязвимы в природной среде. Они нуждаются в специальных условиях содержания — стабильной температуре, влажности, отсутствии сквозняков.

Зиму, скорее всего, не переживет, потому что колебания температур, как и сквозняки – это для него очень плохо.

Кроме климатических вызовов, в дикой природе пауков ожидает множество природных врагов: грызуны, птицы, пресмыкающиеся, а также насекомые, в частности осы-помилиды. Эти хищники способны парализовать паука и отложить в нем яйца — из которых вылупляются личинки и съедают его изнутри.

Еще одна причина, почему птицеиды не приспособлены к дикой природе, – их физиология. Они растут путем линьки: сбрасывают старый наружный панцирь и ждут, пока затвердеет новый. В этот период паук совершенно беззащитен.

Даже падение с высоты в 30-40 см для птицеида может быть смертельным – брюшко может разорваться. Поэтому в террариумах важно контролировать не только климат, но и конструкцию жилья.

Инфографика "Почему птицеиды не выживут в дикой природе"

Итак, на самом же деле для таких существ природа часто гораздо опаснее жизни в неволе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что многие люди замечали интересную особенность: как только дом пустеет, домашние пауки словно оживляются. Так вот, действительно ли эти восьмилапые жители знают расписание людей, рассказала арахнолог Анастасия Иосипчук.