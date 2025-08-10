Заставила петь вместе весь мир: какая песня была самой популярной в 1999-м году (видео)

Этот трек стал своеобразным гимном романтики и молодежи

Музыка — мощный инструмент, который способен объединять сердца миллионов людей по всему миру. Есть хиты, которые стали легендарными и спустя годы продолжают звучать. Одним из таких стала песня "I Want It That Way" группы Backstreet Boys.

"Телеграф" решил узнать, чем особенный этот трек и что о нем известно. В конце 90- годов он взорвал мировые чарты.

Какая песня была самой популярной в 1999 году

В 1999 году песня "I Want It That Way" американской группы Backstreet Boys покорила мир, мгновенно став одним из самых узнаваемых хитов. Выпущенный весной трек обрел статус музыкального символа конца 90-х и превратился в своеобразный гимн молодежи и романтики.

Backstreet Boys

Трек рассказывает о сложных романтических отношениях, в которых есть эмоциональная или физическая дистанция. Но многие критики отмечали, что смысл песни скорее эмоциональный, чем логически четкий, но это и сделало песню уникальной. Каждый слушатель вкладывал в нее свой личный смысл: кто-то вспоминал несостоявшуюся любовь, а кто-то свои юношеские мечты.

Песня объединила миллионы фанатов, которые пели ее на школьных дискотеках, пляжах, вечеринках у друзей, в караоке-барах и на стадионах во время концертов. И даже сейчас она продолжает "жить".

Трек "I Want It That Way" покорил вершины музыкальных чартов в Великобритании, в большей части Европы, Азии и Латинской Америки. В США песня достигла 6 номера в Billboard Hot 100, но держалась в списке рекордно долго для бойз-бенда.

Клип Backstreet Boys, снятый в аэропорту Лос-Анджелеса, долгое время был одним из самых популярных видео в конце 90-х.

По версии журнала "Rolling Stone" хит "I Want It That Way" вошел в список "500 величайших песен всех времен".

