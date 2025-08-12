О таком улове мечтает каждый рыбак: парень вытащил с моря настоящего монстра

Обычный жмых здесь бы точно не помог

Молодому рыбаку удалось совершить почти невероятное — он поймал настоящую акулу, размером с себя. Событие вызвало восторг в соцсетях, ведь такой улов — большая редкость для обычной рыбалки.

На крючок попалась настоящая акула, длиной примерно с самого рыбака. Ее точный вес неизвестен, но очевидно, что вытащить такую добычу — задача не из легких. Это можно увидеть на видео пользователя ТикТок "thefishermeng".

В качестве наживки парень использовал другую рыбу, которая и привлекла хищника.

На видео также можно увидеть, что парень был хорошо подготовлен: он использовал специальный рыболовный пояс, помогающий выдерживать нагрузки, а также качественную, вероятно, недешевую удочку с крепким большим крючком.

"Телеграф" нашел пояс, который был на рыбаке — это AFTCO. Они стоят от 70 до 205 долларов.

Пояса AFTCO

В то же время, где именно вытащили трофейную акулу — неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что чешскому рыбаку во Вранове на юге Моравии удалось выловить огромную рыбу почти в три метра длиной. Эту трофейную рыбу он вытаскивал около часа.