Восьмикутні хрести та могили у формі будинків: як виглядає унікальне кладовище біля ЧАЕС

Вікторія Козар
Унікальне кладовище у селі Замошня біля ЧАЕС Новина оновлена 12 серпня 2025, 17:49
Унікальне кладовище у селі Замошня біля ЧАЕС. Фото Колаж "Телеграфу"

Могили на цьому цвинтарі мають нетипові форми

У селі Замошня на Київщині, що за 22 кілометри від Чорнобильської АЕС, простягнувся цвинтар з незвичними могилами. Деякі з них датуються роками, які близькі до катастрофи на ЧАЕС. Також ми розповідали, де можна побачити могилу "вампіра" в Івано-Франківську.

Цвинтар у Замошні розташований поблизу давньої місцевої церкви. Особливістю цього кладовища є дерев’яні надгробки у вигляді будиночків. Також є місця поховання, які нагадують скриню або ящик, яких більше ніде не побачиш в Україні. Відповідне відео оприлюднив тікток-канал pripyat_cafe.

Село Замошня
Могила у вигляді будиночка, скриншот з відео pripyat_cafe
Село Замошня що відомо
Могила у вигляді скрині, скриншот з відео pripyat_cafe

Окрім цього можна побачити незвичні восьмикутні хрести, які стали частиною старообрядницького погребального мистецтва. Вони трапляються саме у зеленому кольорі, хоча зазвичай ми бачимо у чорних, сірих і білих кольорах.

Чим відомий цвинтар у селі Замошня
Зелені восьмикутні хрести, скриншот з відео pripyat_cafe
Поховання у селі Замошня
Поховання у селі Замошня біля ЧАЕС, фото з мережі

Однак, варто зазначити, що більшість могил на цвинтарі у Замошні мають занедбаний вигляд. Очевидно, рідні покійників не навідуються на їхні місця поховання. Про це свідчать похилені хрести та напівзруйновані дерев'яні обрамлення.

Похилені хрести на цвинтарі у Замошні
Похилені хрести на цвинтарі у Замошні, скриншот з відео pripyat_cafe
Цвинтар Замошня
Занедбаний "будиночок" на цвинтарі, скриншот з відео pripyat_cafe

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичне поховання часів Першої світової війни у Києві. На хресті можна побачити німецькі гранати.

