Восьмикутні хрести та могили у формі будинків: як виглядає унікальне кладовище біля ЧАЕС
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Могили на цьому цвинтарі мають нетипові форми
У селі Замошня на Київщині, що за 22 кілометри від Чорнобильської АЕС, простягнувся цвинтар з незвичними могилами. Деякі з них датуються роками, які близькі до катастрофи на ЧАЕС. Також ми розповідали, де можна побачити могилу "вампіра" в Івано-Франківську.
Цвинтар у Замошні розташований поблизу давньої місцевої церкви. Особливістю цього кладовища є дерев’яні надгробки у вигляді будиночків. Також є місця поховання, які нагадують скриню або ящик, яких більше ніде не побачиш в Україні. Відповідне відео оприлюднив тікток-канал pripyat_cafe.
Окрім цього можна побачити незвичні восьмикутні хрести, які стали частиною старообрядницького погребального мистецтва. Вони трапляються саме у зеленому кольорі, хоча зазвичай ми бачимо у чорних, сірих і білих кольорах.
Однак, варто зазначити, що більшість могил на цвинтарі у Замошні мають занедбаний вигляд. Очевидно, рідні покійників не навідуються на їхні місця поховання. Про це свідчать похилені хрести та напівзруйновані дерев'яні обрамлення.
Раніше "Телеграф" розповідав про незвичне поховання часів Першої світової війни у Києві. На хресті можна побачити німецькі гранати.