Восьмикутні хрести та могили у формі будинків: як виглядає унікальне кладовище біля ЧАЕС

Могили на цьому цвинтарі мають нетипові форми

У селі Замошня на Київщині, що за 22 кілометри від Чорнобильської АЕС, простягнувся цвинтар з незвичними могилами. Деякі з них датуються роками, які близькі до катастрофи на ЧАЕС. Також ми розповідали, де можна побачити могилу "вампіра" в Івано-Франківську.

Цвинтар у Замошні розташований поблизу давньої місцевої церкви. Особливістю цього кладовища є дерев’яні надгробки у вигляді будиночків. Також є місця поховання, які нагадують скриню або ящик, яких більше ніде не побачиш в Україні. Відповідне відео оприлюднив тікток-канал pripyat_cafe.

Могила у вигляді будиночка, скриншот з відео pripyat_cafe

Могила у вигляді скрині, скриншот з відео pripyat_cafe

Окрім цього можна побачити незвичні восьмикутні хрести, які стали частиною старообрядницького погребального мистецтва. Вони трапляються саме у зеленому кольорі, хоча зазвичай ми бачимо у чорних, сірих і білих кольорах.

Зелені восьмикутні хрести, скриншот з відео pripyat_cafe

Поховання у селі Замошня біля ЧАЕС, фото з мережі

Однак, варто зазначити, що більшість могил на цвинтарі у Замошні мають занедбаний вигляд. Очевидно, рідні покійників не навідуються на їхні місця поховання. Про це свідчать похилені хрести та напівзруйновані дерев'яні обрамлення.

Похилені хрести на цвинтарі у Замошні, скриншот з відео pripyat_cafe

Занедбаний "будиночок" на цвинтарі, скриншот з відео pripyat_cafe

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичне поховання часів Першої світової війни у Києві. На хресті можна побачити німецькі гранати.