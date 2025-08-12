В идеальном состоянии: в Украине продаются легендарные часы времен СССР (фото)

Хотя они были в употреблении, нет ни единой царапинки

В Украине продаются наручные механические часы "Молния" времен СССР. Корпус выполнен из нержавеющей стали и покрыт позолотой.

Экземпляр может заинтересовать коллекционеров. Соответствующее объявление появилось на популярном украинском сайте купли-продажи.

Продавец пишет, что часы находятся в идеальном состоянии, они проходили техобслуживание.

Часы имеют классический вид: черный циферблат, позолоченные безель и заводную головку. Браслет отсутствует.

Владелец хочет получить за них 6000 грн. Он проживает в Киеве, но готов доставить покупку в любой город Украины при помощи Укрпочты, Новой почты или курьерской доставки Meest.

Часы "Молния" выпускались Челябинским часовым заводом, который сейчас находится на территории России. Во времена СССР он выпускал наручные, карманные, настольные и настенные часы. Примечательно, что были карманные часы "Молния", выпускаемые специально для горняков, железнодорожников и слепых.

