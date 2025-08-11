Будут цвести аж до заморозков: как бесплатно удобрить розы в августе

Есть одно простое средство у вас на кухне, которым можно удобрить розы в августе

Розы — любимые цветы многих садоводов и дачников, они цветут почти все лето, но требуют ухода, регулярного полива и удобрения. Чтобы розы радовали цветением аж до морозов, их нужно подкормить в августе. А сделать это можно бесплатно — отходом с кухни, который вы обычно выбрасываете.

"Телеграф" расскажет, как удобрить кусты роз в последний месяц лета, чтобы они ярко цвели аж до заморозков.

Чем удобрить розы в августе?

Под конец лета кусты роз могут истощаться от постоянного цветения, поэтому нужно позаботится о них. Сделать это можно с помощью удобрения, которое наполнит растения энергией для дальнейшего цветения, пишет Express. Как оказалось, подживить розы можно с помощью кухонного отхода, который вы обычно выбрасывается в мусорку.

Розы будут цвести до морозов, если удобрить их в августе

Речь идет о банановой кожуре, которую нужно прикопать под кустами роз. Она станет для корней дополнительным источником полезных веществ. Дело в том, что банановая кожура богата калием, который укрепляет стебли роз и стимулирует рост новых цветочных почек.

Кроме того, банановая кожура подпитает розы фосфором, который помогает растению укреплять корневую систему и улучшает способность корней усваивать воду и питательные вещества.

