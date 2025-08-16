Украинка нашла "хлеб дорблю" в популярном супермаркете (видео)

Есть простой лайфхак, как дольше сохранить свежесть хлеба

Супермаркет "Сильпо" привлек внимание покупателей из-за хлеба с плесенью. Видео, опубликованное 15 августа, показывает буханку, которая уже начала портиться, и за короткое время набрала сотни лайков и десятки комментариев.

Ролик был опубликован в TikTok. "А какая дата стоит? 14.08.2025. Класс!", – иронически прокомментировала женщина.

Несмотря на негодование некоторых пользователей, эксперты и опытные покупатели советуют не спешить с выводами и обращать внимание на условия хранения. Один украинец поделился лайфхаком – хранить хлеб в холодильнике. По словам зрителя, без холода выпечка остается свежей 2-3 дня, а с ним – до 1-2 недель.

Что пишут украинцы под видео

Некоторые пользователи объясняют, что причина появления плесени может заключаться не в магазине, а в производителе, или же в недостаточно быстрой ротации товара из-за нехватки персонала. Также один зритель напомнил, что в случае обнаружения испорченного продукта можно сообщить ближайшему работнику магазина – во многих случаях товар оперативно убирают с полки.

Несмотря на инцидент, большинство комментаторов признают, что сеть "Сильпо" соблюдает нормы хранения, а случаи порчи хлеба — скорее одиночные. Эта ситуация стала напоминанием покупателям: проверять сроки и состояние продуктов перед покупкой, а также использовать простые лайфхаки для сохранения свежести хлеба дома.

