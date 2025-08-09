Практически не видно из-за сорняков: как выглядит могила оперного певца Шопши и от чего он умер в 58 лет (фото)
Шопша входил в число выдающихся современных басов мирового уровня
В Киеве на Байковом кладбище похоронены многие знаменитости. Среди них выдающихся хореограф Григорий Чапкис, а также известный оперный певец Николай Шопша. На его басе держалась значительная часть репертуара Национального театра оперы и балета Украины.
"Телеграф" решил выяснить, от чего в 58 лет скончался оперный певец Николай Шопша и как выглядит его могила. Мы узнали некоторые подробности.
Николай Шопша — что о нем известно
Имя украинского оперного певца Николая Шопши известно далеко за пределами страны, ведь он входил в число выдающихся современных басов мирового уровня.
Родился Николай 8 сентября 1947 года в селе Веремиевка, ныне Полтавская область. С детства увлекался музыкой, играл на баяне, участвовал в художественной самодеятельности. После окончания местной школы некоторое время преподавал там музыку и пение.
Его музыкальная карьера началась во время службы в Ансамбле песни и пляски Киевского военного округа. Позже Шопша пел в легендарном хоре имени Г. Г. Веревки и в капелле "Думка". В 1974 году поступил в Киевскую консерваторию имени П. И. Чайковского.
На профессиональной сцене дебютировал еще до окончания учебы — в 1978 году стал победителем конкурса "Молодые голоса". А с 1979 года был солистом Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко, проработав там почти 30 лет.
Камерный репертуар Николая насчитывал более 500 произведений, а оперный — свыше 30 партий. Шопша входил в число лучших басов Украины и мира, выступал в Германии, Франции, Испании, Швейцарии, США, Нидерландах и других странах.
Особое внимание он уделял развитию национального репертуара, он не пропустил ни одной премьеры украинских опер и активно содействовал исполнению произведений на украинском языке.
От чего умер Николай Шопша и как выглядит его могила
Украинского оперного певца не стало 14 июня 2006 года в возрасте 58 лет. Он не дожил один день до выхода записей его камерных произведений на компакт-дисках. Вероятно, причиной смерти стали проблемы с сердцем, поскольку на своем веку Шопша пережил несколько инфарктов.
Похоронили знаменитость на Байковом кладбище. Ему установили скромную надгробную плиту, где выгравированы его имя и фамилия. Но сейчас могила выглядит очень запущенной.
Автор Youtube-канала Елена Life недавно побывала на Байковом кладбище и показала могилу Николая Шопши в своем видео. На кадрах видно, что надгробная плита звездного певца почти полностью обросла сорняками и травой. Из-за кустарников надпись на надгробии частично закрыта.
