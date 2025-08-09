Практически не видно из-за сорняков: как выглядит могила оперного певца Шопши и от чего он умер в 58 лет (фото)

Шопша входил в число выдающихся современных басов мирового уровня

В Киеве на Байковом кладбище похоронены многие знаменитости. Среди них выдающихся хореограф Григорий Чапкис, а также известный оперный певец Николай Шопша. На его басе держалась значительная часть репертуара Национального театра оперы и балета Украины.

"Телеграф" решил выяснить, от чего в 58 лет скончался оперный певец Николай Шопша и как выглядит его могила. Мы узнали некоторые подробности.

Николай Шопша — что о нем известно

Имя украинского оперного певца Николая Шопши известно далеко за пределами страны, ведь он входил в число выдающихся современных басов мирового уровня.

Родился Николай 8 сентября 1947 года в селе Веремиевка, ныне Полтавская область. С детства увлекался музыкой, играл на баяне, участвовал в художественной самодеятельности. После окончания местной школы некоторое время преподавал там музыку и пение.

Николай Шопша был известным оперным певцом Украины

Его музыкальная карьера началась во время службы в Ансамбле песни и пляски Киевского военного округа. Позже Шопша пел в легендарном хоре имени Г. Г. Веревки и в капелле "Думка". В 1974 году поступил в Киевскую консерваторию имени П. И. Чайковского.

На профессиональной сцене дебютировал еще до окончания учебы — в 1978 году стал победителем конкурса "Молодые голоса". А с 1979 года был солистом Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко, проработав там почти 30 лет.

Николай Шопша 30 лет был солистом Национальной оперы Украины

Камерный репертуар Николая насчитывал более 500 произведений, а оперный — свыше 30 партий. Шопша входил в число лучших басов Украины и мира, выступал в Германии, Франции, Испании, Швейцарии, США, Нидерландах и других странах.

Николай Шопша входил в число лучших басов Украины и мира

Особое внимание он уделял развитию национального репертуара, он не пропустил ни одной премьеры украинских опер и активно содействовал исполнению произведений на украинском языке.

Николай Шопша умер в 2006 году

От чего умер Николай Шопша и как выглядит его могила

Украинского оперного певца не стало 14 июня 2006 года в возрасте 58 лет. Он не дожил один день до выхода записей его камерных произведений на компакт-дисках. Вероятно, причиной смерти стали проблемы с сердцем, поскольку на своем веку Шопша пережил несколько инфарктов.

Николай Шопша похоронен на Байковом кладбище

Похоронили знаменитость на Байковом кладбище. Ему установили скромную надгробную плиту, где выгравированы его имя и фамилия. Но сейчас могила выглядит очень запущенной.

Как выглядит могила Николая Шопши

Автор Youtube-канала Елена Life недавно побывала на Байковом кладбище и показала могилу Николая Шопши в своем видео. На кадрах видно, что надгробная плита звездного певца почти полностью обросла сорняками и травой. Из-за кустарников надпись на надгробии частично закрыта.

Могила Николая Шопши в запущенном состоянии

На могиле Николая Шопши много травы и сорняков

