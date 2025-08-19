Если не позаботиться об этом в августе, розы могут не пережить зиму: что нужно сделать уже сейчас

Есть одна задача в саду, которую нужно сделать а августе, чтобы подготовить розы к осени и зиме

Розы — любимые цветы многих огородников, однако они требуют постоянной заботы и ухода. В августе цветоводам пора заняться подготовкой кустов к осени и зиме. Есть одна важная задача, которую нужно сделать в это время.

"Телеграф" расскажет, как продлить цветение роз в этом сезоне и одновременно подготовить кусты к зимовке.

Что сделать с розами в августе?

К августу кусты роз, которые цвели все лето, могли устать и истощиться. Поэтому сейчас идеальное время, чтобы заняться обрезкой кустов, пишет Express.

Обрезка — очень важно мероприятие в саду, она необходима, чтобы поддерживать кусты роз в хорошем состоянии. Удаление старых побегов, отцветших веток и пожелтевших листьев значительно оздоровит растение, улучшит вентиляцию и стимулирует рост новых крепких побегов.

Розы в августе требуют обрезки

Очень важно, чтобы растение направило энергию на формирование новых ярких цветов, а не на старые листья и ветки. Кроме того, обрезка роз может предотвратить развитие грибковых болезней и других инфекций, что может в конечном итоге погубить весь куст роз

Обрезка роз в августе подготовит растение к осени и зиме, она стимулирует рост новых сильных побегов, которые выдерживают снижение температуры и не замерзнут зимой. Внимательно осмотрите свои розы и обрежьте самые старые, наименее продуктивные стебли у основания. Таким образом вы существенно оздоровите кусты роз.

