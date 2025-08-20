Белый дом vs дома ромов на Закарпатье: украинцы подшучивают над богатством Овального кабинета (фото)

Эти шутки соединили роскошь в Белом доме и "обычный" дом ромов

В социальных сетях набирают популярность юмористические мемы, сравнивающие интерьеры роскошных комнат в Белом доме с типичными жилыми помещениями ромов, проживающих в Украине. Такие картинки создали на фоне недавнего визита нашего президента Владимира Зеленского в США.

"Телеграф" создал мини-подборку мемов.

На одном из фото показан коллаж из двух изображений: слева – интерьер одной из комнат резиденции Дональда Трампа, а справа – комната жилого дома зажиточных ромов в Виноградове, Закарпатская область.

Авторы мемов подчеркивают сходство в деталях декора, таких как украшение и позолота, создавая юмористический эффект.

Украинцы создали креативные мемы о роскоши в Белом доме

Еще один мем — связан с предыдущим. Однако уже на этом фото использованы кадры из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны". В верхней части изображения главный герой и Патрик идут к дому, а подпись шутливо намекает на поездку к родственнику в Закарпатье. В нижней части мема снова использовано фото Белого дома, где текст подчеркивает экскурсию как аналогичную визиту в обычный украинский дом.

Украинцы создали креативные мемы о роскоши в Белом доме

Ранее "Телеграф" писал, что во время встречи с президентом Украины в Вашингтоне лидер США показал ему и европейским политикам свой брендированный мерч. Снимок мгновенно вызвал активное обсуждение в соцсетях.