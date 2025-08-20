Трамп ворвался в TikTok, но ему там не рады: какие тренды и пародии о загорелом Дональде популярны сейчас
Аккаунт Белого дома в ТикТок уже набрал почти 100 тысяч подписчиков
Администрация президента США Дональда Трампа открыла аккаунт Белого дома в соцсети TikTok. В первом из опубликованных видео лидер Штатов заявляет: "Я – ваш голос", а в подписи к ролику указано: "Америка, мы ВЕРНУЛИСЬ. Привет, TikTok?".
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уже объяснила причину возобновления работы аккаунта в социальной сети – по её словам, администрация стремится донести исторические достижения президента до как можно более широкой аудитории, продолжая коммуникационный успех, который TikTok обеспечил во время последней избирательной кампании.
"Телеграф" решил выяснить, какие тренды о Дональде Трампе сейчас популярны и какой контент об американском президенте появляется в социальной сети больше всего.
Заблокируют ли TikTok в США?
TikTok был заблокирован в США 19 января 2025 года после вступления в силу закона, который обязывал китайскую компанию ByteDance продать американский сегмент платформы. Приложение прекратило свою работу 18 января: его удалили из Google Store и AppStore, а пользователи в Штатах видели сообщение о недоступности из-за законодательного запрета.
Однако после инаугурации Трампа 20 января ситуация изменилась. TikTok частично возобновил работу благодаря решению избранного президента отсрочить запрет на 90 дней. С тех пор Трамп уже трижды продлевал эту отсрочку – сейчас до 17 сентября – в попытке найти покупателя для платформы. По его словам, интерес к покупке TikTok проявляют "очень состоятельные люди".
Какие поисковые запросы о Трампе самые популярные
Алгоритмы работы социальной сети в Америке и Украине отличаются, поэтому предложенные поисковой системой варианты ответа могут быть неточными. Несмотря на это, в настройке аккаунта, который "Телеграф" использовал для поиска, именно Штаты указаны выбранным регионом.
Итак, больше всего пользователей интересует встреча Трампа и Путина, которая прошла на Аляске в пятницу, 17 августа. Правда, самое популярное видео по этому запросу – эдит (нарезка моментов в целостный ролик) под русскую песню… с несколько странным смыслом. Это видео, кстати, транслировали на государственном российском телевидении при том, что социальная сеть в России официально не работает.
@szxqwert Putin and Trump Alaska 2025. #trump #putin #trumpedit #putinedit #fyp ♬ оригинальный звук - 𝘿𝙖𝙤𝙯𝙯
Для публикаций на эту тему пользователи часто пользуются искусственным интеллектом. Как, например, в этом видео с подписью: "Красавица и чудовище, но кто есть кто?".
@julius.deinius
Trump & Putin - beauty and the beast, but which is which? 🕊️🦁♬ original sound - Julius Deinius
Следующей интересной для пользователей темой снова является встреча Дональда Трампа, правда, на этот раз уже с украинским президентом Владимиром Зеленским. Большее количество результатов по этому запросу составляют серьёзные журналистские репортажи и сравнения встречи, состоявшейся в феврале и августе. Например, более шести миллионов просмотров получило видео с ответом Зеленского на комплимент о костюме.
@cbsnews Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who was wearing a black suit on Monday, threw a dig at a reporter who asked why he didn't wear a suit at the previous February meeting with President Trump at the White House. #zelenskyy #ukraine #trump #suit ♬ original sound - cbsnews
Об "отсутствии карт" также упомянули:
@wasim3438 trump and zelensky Meeting !! #meeting #relatable #relateablememes #cards #trendingnow ♬ original sound - 💞Wasim💞
Ищут в TikTok и последние новости о Трампе, однако этот поисковый запрос также в большей степени заполнен контентом о встречах американского президента с российским и украинскими коллегами, а также новостями о внутренней политике Штатов.
Что касается контента, связанного с "Trump Washington DC", под запросом опубликованы видео о недавних действиях Трампа в столице, в частности о развёртывании Национальной гвардии и федеральном контроле над полицией города, которые начались 11 августа 2025 года.
@aaliyahshere0 #washington this is what’s going on in Georgetown, DC . This insane #trump #homeless ♬ Originalton - @easy_edit415
@r.oh.bee
Some of the sights and sounds from DC last night now that National Guard is deployed and DC Police is federalized… Lots of super weird vibes all around. People are really uncomfortable with all of this policing. I watched people get stopped on the street for smoking, I watched homeless encampments be met with federal agents asking people to find a place to stay for the night. Again, all under the guise of “putting an end to violent crime.” I received tons of messages in support yesterday and I want to say thanks again! I had over 300 DMs from people who appreciate an update on what everything actually looks like in DC. It just goes to show how much people care. One DM that stuck out was how now is not the time to be silent and I took that one and used it as my motivation to go and see everything and share whatever I could share. I really wish these weren’t the types of videos that I was making right now but it needs to be done. I rather be on a silly 8 mile run through beautiful DC but instead I did 8 miles bouncing around to all of the places with police presence. Stay safe friends!♬ original sound - Rob
Смешных моментов, связанных с Дональдом Трампом и одним из поисковых запросов… очень много. Под этим тегом пользователи публикуют ролики с нарезкой моментов и подписью "Trump core", что означает освещение типичного поведения человека, о котором идёт речь. В частности, часто вспоминают смешные ответы президента на вопросы журналистов, резкую смену темы или дискуссию с политическими оппонентами.
@justcore6 President Donald Trump funny moments#donaldtrump#USA #president#ustiktok #trump2025#unitedstates ♬ original sound - just core
@kiera.ln #trump #politics #liberal #kamala2024 ♬ original sound - Daily Mail
@dyl3dits 🙂 || #donaldtrump #kamalaharris #election2024 #usa #president #foryou #relatable ♬ original sound - dyl3dits
Пародии на Трампа
Как и любой политический лидер, Дональд Трамп также имеет людей, которые обожают снимать видео с пародиями на него. Например, высмеивать любят пристрастие американского президента к гольфу:
@methgolfs PLAY THIS HOLE W THE DON! #fyp #donaldtrump #golf ♬ original sound - Ben Methvin
Пародии на лидера Штатов исполняют даже в школах. Так, во время дебатов перед выборами школьного президента, один из кандидатов оделся как Дональд Трамп и вёл себя так целый час.
@jonathan_theallen @TacoManSpam ♬ original sound - Jonathan
@mattandjustusofficial Tariffs be like… @Timmy Josten @Ariana Sloan @Reiss #funny #comedy #usa #america ♬ original sound - mattandjustusofficial
А образ Дональда Трампа, его жены Мелании и телохранителей уже используют для нарядов на Хэллоуин.
@cananyonehearme11 Ayyyy #trump2024 #electionyear #godblessamerica #halloween #friends #fyp #womenlovetrump #womensupportingwomen ♬ original sound - Spencer Meyer
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров обросла огромнейшим количеством мемов и смешных картинок.