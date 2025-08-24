Еще сможете купить бумагу или тетради: как сэкономить на канцтоварах

И не нужно будет искать карандаши или ручки отдельно

Родители школьников могут существенно сэкономить на школьных принадлежностях благодаря готовым наборам, например на портфеле, где сразу идут дополнительные сумки и пенал.

То же самое можно сделать и с пеналом, в который сразу входят цветные и простые карандаши, ручки, фломастеры, линейка, уголок, стругачка и резинка. Он обойдется дешевле, чем покупка каждого предмета в отдельности, как проанализировал "Телеграф".

Итак, самый дешевый пенал со всеми базовыми канцтоварами стоит, например в Эпицентре, 227,50 гривны.

По подсчетам, покупая все эти канцелярские товары отдельно, придется потратить минимум 288 гривен. Тогда как готовый школьный набор с полным комплектом обойдется всего в 227,50 гривны. Это позволяет сэкономить более 60 гривен на одном пенале, что особенно актуально для родителей, которые готовят детей к новому учебному году.

К тому же готовый пенал позволит сэкономить не только деньги, но и время, ведь не нужно будет искать каждый предмет в отдельности. На сэкономленные деньги можно купить еще канцтовары.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинка показала, как купить тетради в школу вдвое дешевле.