Ще зможете купити папір чи зошити: як зекономити на канцтоварах

І не потрібно буде шукати олівці чи ручки окремо

Батьки школярів можуть суттєво заощадити на шкільному приладді завдяки готовим наборам, як от на портфелі, де одразу йдуть додаткові сумки та пенал.

Те саме можна зробити й з пеналом, у який одразу входять кольорові та прості олівці, ручки, фломастери, лінійка, кутник, стругачка та гумка. Він обійдеться дешевше, ніж купівля кожного предмета окремо, як проаналізував "Телеграф".

Тож, найдешевший пенал з усіма базовими канцтоварами коштує, наприклад в Епіцентрі, 227,50 гривень.

За підрахунками, купуючи всі ці канцелярські товари окремо, доведеться витратити щонайменше 288 гривень. Тоді як готовий шкільний набір із повним комплектом обійдеться лише у 227,50 гривень. Це дозволяє зекономити понад 60 гривень на одному пеналі, що особливо актуально для батьків, які готують дітей до нового навчального року.

До того ж готовий пенал дозволить зекономити не тільки гроші, а й час, адже непотрібно буде шукати кожен предмет окремо. На зекономлені гроші можна докупити ще канцтовари.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українка показала, як купити зошити до школи вдвічі дешевше.