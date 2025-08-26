"Это Таймс-сквер или что?" Необычный туалет в вагоне УЗ удивил сеть (видео)

Уже известно, где его можно встретить

Пока пассажиры жалуются на невозможность купить билеты на поезда "Укрзализныци", один из пользователей показал необычный туалет в вагоне. Сеть удивила не только его чистота и простор.

Соответствующее видео уже опубликовали в Тике Ток. На нем показали новый туалет, оборудованный для людей с инвалидностью.

На видео показано, что туалет достаточно просторный, даже с подсветкой. Есть место и у умывальника руки помыть, и у туалета, где вмонтированы перила. К тому же в глаза бросается и большое зеркало, и чистота туалета.

Как отметил сам автор в комментариях, туалет был не в люкс-купе или СВ, а в обычном купе. Билет, на который стоил более 400 грн. На каком направлении встретился такой туалет не известно, но автор уверяет, что это едва ли не единственный на все вагоны "Укрзализныци".

В комментариях пользователи не только интересовались, где можно увидеть такой лакшери-туалет, а также рассказывали о нем. Одна из пассажирок подчеркнула, что такой туалет находится в специальном вагоне для людей с инвалидностью. Кто-то добавил, что речь идет об особом "нулевом" вагоне.

Напомним, недавно произошел инцидент в одном из поездов УЗ. Ведь пьяный проводник хамил военным и спрятал матрасы, а после жалобы обозвал пассажира "стукачем".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что УЗ показала новый вагон для людей с особыми потребностями.