"Це Таймс-сквер чи що?" Незвичний туалет у вагоні УЗ здивував мережу (відео)

Вже відомо, де його можна зустріти

Поки пасажири скаржаться на неможливість придбати квитки на поїзди "Укрзалізниці", один з користувачів показав незвичайний туалет у вагоні. Мережу здивувала не тільки його чистота та просторість.

Відповідне відео вже опублікували у Тік Ток. На ньому показали досить новий туалет, обладнаний для людей з інвалідністю.

На відео показано, що вбиральня досить простора, навіть з підсвіткою. Є місце і біля умивальника руки помити, і біля туалету, де вмонтовані поручні. До того ж в око впадає і велике дзеркало, і чистота вбиральні.

Як зазначив сам автор у коментарях, туалет був не у люкс-купе чи СВ, а у звичайному купе. Квиток, на яке коштував понад 400 грн. На якому саме напрямку зустрівся такий туалет не відомо, але автор запевняє, що це чи не єдиний на всі вагони "Укрзалізниці".

У коментарях користувачі не тільки цікавились, де саме можна побачити такий лакшері-туалет, а також розповідали про нього. Одна с пасажирок наголосила, що така вбиральня є у спеціальному вагоні для людей з інвалідністю. Хтось додав, що йдеться про особливий "нульовий" вагон.

