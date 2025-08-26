Воевал в зоне АТО и получил контузию: где сейчас экс-главком ВСУ Михаил Куцин и что о нем известно

Куцина обвиняли в том, что в 2014 году он отменил десантную операцию в Крыму

За одиннадцать лет войны с Россией наша страна сменила пять главнокомандующих Вооруженных Сил Украины. С февраля 2024 года эту должность занимает Александр Сырский, но первым российскую агрессию на посту встретил в 2014 году Михаил Куцин.

"Телеграф" решил выяснить, куда он пропал и что о нем известно сейчас. Мы выяснили, каким был карьерный путь Михаила Куцина и в каких скандалах он был замешан.

Михаил Куцин — что о нем известно

Экс-главком ВСУ Михаил Куцин родился в 1957 году в селе Свобода Закарпатской области. После окончания в 1978 году Благовещенского танкового училища, он отправился на службу в Советскую армию.

Михаил Куцин с 1992 года служил в ВСУ

Далее Куцин стал командиром танкового взвода в Германии, а с 1980 по 1987 годы был командиром взвода и роты курсантов в Харьковском высшем танковом училище.

В 1990 году окончил Военную академию бронетанковых войск в Москве и до 1992 года командовал батальоном и работал заместителем начальника штаба танкового полка в Белорусском военном округе.

Михаил Куцин в 2014 году занял пост главнокомандующего ВСУ

С декабря 1992 года Куцин служил в Вооруженных Силах Украины, постепенно продвигаясь по служебной лестнице. Он был начальником штаба и командиром полка, затем командовал 24-й механизированной дивизией и 13-м армейским корпусом Западного оперативного командования. В 2010 году стал заместителем Министра обороны Украины.

Михаил Куцин пропал из медийного пространства

В феврале 2014 года и.о. Президента Украины Александр Турчинов назначил Михаила Куцина начальником Генерального штаба — Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Однако на посту он провел всего 126 дней.

Как выглядит Михаил Куцин

Где сейчас экс-главком ВСУ Михаил Куцин

В июле 2014 года, находясь в зоне боевых действий, Михаил Куцин получил контузию из-за которой больше не мог исполнять свои обязанности. Петр Порошенко, занимающий на тот момент пост президента, уволил его с должности и главкомом ВСУ стал Виктор Муженко.

Михаил Куцин получил контузию в АТО

Где сейчас и чем занимается Михаил Куцин — неизвестно. Он давно не появляется в медийном пространстве.

В 2019 году экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана рассказал, что Михаил Куцин в 2014 году отменил десантную операцию в Крыму, целью которой было не допустить захват полуострова. По словам Замана, в воздухе уже находились самолеты и вертолеты с десантными войсками, но им приказали вернуться назад.

Бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко также в интервью заявил, что в украинской армии была возможность предотвратить оккупацию Крыма, но в определенный момент поступил приказ свергнуть операцию. Подписанные документы были тогда у главы Генштаба Куцина, хотя тот уверял, что никаких распоряжений не подписывал.

Михаил Куцин отменил десантную операцию в Крыму в 2014 году

Однако самостоятельно отменить десантную операцию Куцин все равно не мог, согласие на это должен был дать и.о. президента Украины Александр Турчинов. Муженко отметил, что план свернули после посещения заседания СНБО. Однако изданию "Украинская правда" Турчинов сказал, что Генштаб и Минобороны не предоставляли ему планы действий по Крыму.

В 2021 году в комментарии изданию "Крым.Реалии" экс-главком ВСУ Михаил Куцин рассказал, что десантная операция по защите полуострова от российской агрессии была спланирована, но не подготовлена.

Никаких в воздухе самолетов не было. И для того, чтобы их отправить, надо было еще много работы сделать Михаил Куцин

Куцин заявил, что для подготовки требовалось время, а когда самолеты уже надо было отправлять, то "все аэродромы были заняты".

