Роскошная свадьба сына и Иловайская трагедия: где сейчас бывший "охранник" первых лиц государства Гелетей

Его называли "охранником" первых лиц государства

Генерал-полковник Валерий Гелетей дважды был начальником Управления государственной охраны Украины — в 2007-2009 и 2014-2019 годах. Также он занимал должность министра обороны, но это длилось всего 3 месяца. Во время своей карьеры Гелетей несколько раз попадал в скандалы, в частности, связанные с Иловайским котлом и свадьбой его сына. Недавно мы рассказывали, куда пропал бывший министр обороны Украины Степан Полторак.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности Гелетея, чем запомнился, а также известно ли, где он сейчас.

Что известно о Валерии Гелетее

Будущий генерал появился на свет на Закарпатье в 1967 году. Получал образование в средней школе милиции и Украинской академии внутренних дел. В 1985-1987 он проходил службу в пограничных войсках. В 1988 году Валерий начал службу в органах МВД. Некоторое время работал оперуполномоченным уголовного розыска в Мукачево и Киеве.

Затем Гелетей занимал должности в Управлении по борьбе с организованной преступностью, управлении оперативной службы и управлении уголовного розыска в Киеве. В 2005-2006 годах он был руководителем УБОП ГУ МВД в Киеве.

Гелетей долго работал в органах МВД, фото из сети

Имея звание полковника милиции, в 2006 году Валерий стал руководить службой по деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Украины. Через год его повысили до звания генерал-майора милиции. В течение 2 лет Валерий был начальником Управления государственной охраны. Это орган, обеспечивающий охрану более 20 должностных лиц и 70 объектов государственных органов.

Валерий Гелетей стал начальником Управления государственной охраны, фото "Слово и Дело"

В 2008 году Гелетей получил звание генерал-полковника, которое ему присвоил тогдашний президент Виктор Ющенко. В течение трех лет он был вице-президентом "Авант-банка". В 2014 году и. о. президента Украины Александр Турчинов назначил Гелетея начальником Управления госохраны Украины. Впоследствии Валерий стал министром обороны, но проработал на этом посту всего 103 дня.

Я убежден, что Украина победит и поверьте мне, что парад победы будет, обязательно будет в украинском Севастополе.

В 2014 году Временная следственная комиссия Верховной Рады установила, что трагедия под Иловайском в Донецкой области произошла из-за "неадекватных действий" тогдашнего министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генштаба Виктора Муженко. Россияне расстреливали украинских военных, отходивших неподалеку от Иловайска, из-за чего погибли 366 бойцов.

Ошибочные кадровые решения существенно усложнили обстановку, а неадекватные действия министра обороны Гелетея и начальника Генштаба — главнокомандующего ВСУ Муженко привели к Иловайской трагедии,

Гелетея обвиняли в Иловайской трагедии, фото из сети

Объясняя свои действия, Гелетей отмечал, что у России было значительно больше техники и живой силы, чем в Украины. Он сказал, что трагедия могла произойти в любом населенном пункте. После скандала Валерий снова стал начальником управления Государственной охраны. Там он работал до 2019 года.

Не был бы Иловайск, случился Луганск или любой другой населенный пункт. Почему за Иловайск стали говорить? Потому что там были добровольческие подразделения. Иловайск стал нашим грандиозным информационным поражением. Мы еще не знали, как увольнять города. Мы не знали, как себя ведет Россия. Мы не знали, сколько нам еще дадут уволить, но шли вперед. Мы не знали, пойдет ли Россия в наступление или не пойдет. Тогда все происходило в условиях, когда государство только становилось на ноги, но понемногу мы освобождали города и села.

Скандал со свадьбой сына Гелетея

В 2016 году сын чиновника Александр женился на мировом призере из бальных танцев Дарье Маковецкой. Свадьбу сыграли в пятизвездочном отеле "Премьер Дворец" в центре Киева.

Свадьба сына Гелетея, фото из сети

Свадебные организаторы выяснили, что торжество могло стоить женихам не менее 1,5 миллиона гривен. Эта сумма была в три раза больше, чем годовой доход Гелетея в 2015 году. Сам Гелетей отказывался называть стоимость свадьбы своего сына.

Свадьба сына Гелетея, фото из сети

Где сейчас Валерий Гелетей

Сейчас неизвестно, где находится Гелетей. Последние посты на его странице в фейсбуке сделаны в 2019 году, когда он поздравлял украинцев с государственными праздниками.

Валерий Гелетей, фото с его фейсбук-страницы

В 2022 году генерал-полковник обнародовал две фотографии в военной форме. На одной он был один, а на другой — с бойцами. С того времени Валерий ничего не публикует.

Гелетей с бойцами, фото с его фейсбук-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас бывший народный депутат Сергей Левочкин. Он был главой Администрации Президента Украины.