Дорогая, роскошная и удобная: о какой обуви мечтали жители СССР

В Советском Союзе обувь считалась дефицитом и часто становилась предметом мечтаний. Что хотели носить в СССР?

"Телеграф" расскажет, какую обувь мечтали иметь люди во времена Советского Союза. А также, какие бренды обуви были недостижимы.

Наиболее желанными были кожаные сапоги, считавшиеся символом изобилия и удобства. Владельцы таких сапог имели возможность носить их много лет, ведь натуральная кожа отличалась крепостью.

Женщины стремились приобрести сапоги на каблуке или модные туфли "челноки". Особенно ценились изделия из Венгрии, Чехословакии, они отличались качеством и дизайном.

Мужчины же мечтали о добротных туфлях из мягкой кожи, которые в СССР было тяжело найти.

В 1970-1980-х годах большой популярностью пользовались кроссовки "Адидас", которые попадали в Союз в небольших количествах из-за посылок или валютных магазинов "Березка". Они стали символом спортивного стиля и мечтались многим молодым людям.

Очереди в обувных магазинах были обычным явлением, а для покупки пары "мечты" иногда приходилось доставать специальные талоны или обращаться к знакомым в торговой сфере.

Недоступные товары и мировые бренды

Многие продукты оставались практически недостижимыми для русских людей. Среди них были люксовые зарубежные бренды: Prada, Gucci, Chanel, Jimmy Choo. Эти марки ассоциировались с элитным стилем и богатством, и мечта о них для большинства людей оставалась недостижимой.

