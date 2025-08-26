Там около 700 дворов

В России есть село под названием Залужное — будто в честь бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Конечно, на самом деле происхождение названия села не имеет ничего общего с нашим экс-главкомом.

Считается, что село в Лискинском районе Воронежской области получило такое название, поскольку было основано переселенцами из г. Серпухов Московской губернии и села Лужки. Впрочем, по историческим данным, первые дома в Залужном поставили еще в 1750-е годы жители соседнего села Лиски.

От Залужного оно отделено рекой Лиской. Вторая версия возникновения названия села — по местоположению Залужного (от села Лиски оно расположено "за лугом"). По случайному созвучию названия Залужное и Лужки возникло неправильное объяснение наименования.

Церковь в Залужном

Сейчас в деревне более 700 дворов. Есть средняя школа, дом культуры, медпункт, аптека, магазины, рынок и ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).

Населенный пункт достаточно большой

Школа в Залужном

