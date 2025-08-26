Укр

В России есть село "в честь" Залужного. Как оно выглядит

Елена Руденко
Вряд ли экс-главком там когда-то был Новость обновлена 26 августа 2025, 13:30
Вряд ли экс-главком там когда-то был. Фото Коллаж "Телеграф"

Там около 700 дворов

В России есть село под названием Залужное — будто в честь бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Конечно, на самом деле происхождение названия села не имеет ничего общего с нашим экс-главкомом.

Считается, что село в Лискинском районе Воронежской области получило такое название, поскольку было основано переселенцами из г. Серпухов Московской губернии и села Лужки. Впрочем, по историческим данным, первые дома в Залужном поставили еще в 1750-е годы жители соседнего села Лиски.

От Залужного оно отделено рекой Лиской. Вторая версия возникновения названия села — по местоположению Залужного (от села Лиски оно расположено "за лугом"). По случайному созвучию названия Залужное и Лужки возникло неправильное объяснение наименования.

Село Залужное, Россия, храм
Церковь в Залужном

Сейчас в деревне более 700 дворов. Есть средняя школа, дом культуры, медпункт, аптека, магазины, рынок и ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).

Село Залужное, Россия
Населенный пункт достаточно большой
Село Залужное, РФ, школа
Школа в Залужном

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Европе есть село, обожающее главу России Владимира Путина. Еще в 2016 году в Сербии решили переименовать населенный пункт в честь диктатора.

