Встигніть насолодитися літом. Якою буде погода в останні вихідні серпня (карта)

Розповідаємо, чи пощастить українцям з температурою

Погода в Україні вже нагадує осінь, коли ранки холодні, а температура вдень всього на кілька градусів прогрівається. Чи підготує погода українцям сюрприз в останні дні літа?

Про це розповість "Телеграф". Для матеріалу використовувались дані Ventusky та Укргідрометцентру.

Прогноз від Ventusky 30 і 31 серпня

За даними сервісу Ventusky, у суботу 30 серпня в Україні очікується переважно сонячна погода без опадів.

У Києві температура коливатиметься від +20°C вранці до +30°C у денні години. Протягом дня небо залишатиметься ясним.

температура коливатиметься від +20°C вранці до +30°C у денні години. Протягом дня небо залишатиметься ясним. У Дніпрі буде дещо тепліше — від +24°C вранці до +30°C у денний час. Сонячна погода триватиме весь день без жодних ознак дощу.

буде дещо тепліше — від +24°C вранці до +30°C у денний час. Сонячна погода триватиме весь день без жодних ознак дощу. Львів порадує мешканців температурою від +22°C до +30°C. Як і в інших містах, опадів не очікується, а сонце світитиме протягом усього дня.

порадує мешканців температурою від +22°C до +30°C. Як і в інших містах, опадів не очікується, а сонце світитиме протягом усього дня. В Одесі температура становитиме від +24°C до +29°C. Приморське місто також матиме ясну погоду без дощу.

За даними Ventusky, опади не передбачаються в жодному з регіонів України в цей день.

Погода в Україні 30 серпня

У Києві, 31 серпня, температура коливатиметься від +20°C вранці до +30°C у денні години. Протягом дня небо залишатиметься ясним. Опадів не очікується.

31 серпня, температура коливатиметься від +20°C вранці до +30°C у денні години. Протягом дня небо залишатиметься ясним. Опадів не очікується. У Дніпрі буде дещо тепліше — від +23°C зранку до +30°C у денний час. Сонячна погода триватиме весь день без жодних ознак дощу.

буде дещо тепліше — від +23°C зранку до +30°C у денний час. Сонячна погода триватиме весь день без жодних ознак дощу. Львів порадує мешканців температурою від +24°C до +30°C. Як і в інших містах, опадів не очікується, а сонце світитиме протягом усього дня. Вітер південно-західний 4-11 км/год.

порадує мешканців температурою від +24°C до +30°C. Як і в інших містах, опадів не очікується, а сонце світитиме протягом усього дня. Вітер південно-західний 4-11 км/год. В Одесі температура становитиме від +25°C до +29°C. Дощу у цей день не передбачається.

температура становитиме від +25°C до +29°C. Дощу у цей день не передбачається. У Харкові очікується від +24°C до +28°C з переважно сонячною погодою.

Погода в Україні 31 серпня

Прогноз від Укргідрометцентру 30 і 31 серпня

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру також не прогнозують погіршення погодних умов на 30 серпня. За їх даними, по всій території України очікується стабільна літня погода з переважанням сонячних періодів.

Метеорологи відзначають, що останні дні серпня подарують українцям комфортні температурні умови та відсутність значних атмосферних опадів.

Погода в Україні 30 серпня

У неділю, 31 серпня, період сухої та спекотної погоди продовжиться в більшості регіонів України. Тільки вдень на Заході, також подекуди на півночі можливі короткочасні грозові дощі. Вночі +15…+20 градусів, удень на заході та півночі +21…+31, на решті території +32…+37 градусів.

Погода в Україні 31 серпня

Раніше "Телеграф" писав, яка погода буде 1 вересня в Україні.