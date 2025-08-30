Встигніть насолодитися літом. Якою буде погода в останні вихідні серпня (карта)
Розповідаємо, чи пощастить українцям з температурою
Погода в Україні вже нагадує осінь, коли ранки холодні, а температура вдень всього на кілька градусів прогрівається. Чи підготує погода українцям сюрприз в останні дні літа?
Про це розповість "Телеграф". Для матеріалу використовувались дані Ventusky та Укргідрометцентру.
Прогноз від Ventusky 30 і 31 серпня
За даними сервісу Ventusky, у суботу 30 серпня в Україні очікується переважно сонячна погода без опадів.
- У Києві температура коливатиметься від +20°C вранці до +30°C у денні години. Протягом дня небо залишатиметься ясним.
- У Дніпрі буде дещо тепліше — від +24°C вранці до +30°C у денний час. Сонячна погода триватиме весь день без жодних ознак дощу.
- Львів порадує мешканців температурою від +22°C до +30°C. Як і в інших містах, опадів не очікується, а сонце світитиме протягом усього дня.
- В Одесі температура становитиме від +24°C до +29°C. Приморське місто також матиме ясну погоду без дощу.
За даними Ventusky, опади не передбачаються в жодному з регіонів України в цей день.
- У Києві, 31 серпня, температура коливатиметься від +20°C вранці до +30°C у денні години. Протягом дня небо залишатиметься ясним. Опадів не очікується.
- У Дніпрі буде дещо тепліше — від +23°C зранку до +30°C у денний час. Сонячна погода триватиме весь день без жодних ознак дощу.
- Львів порадує мешканців температурою від +24°C до +30°C. Як і в інших містах, опадів не очікується, а сонце світитиме протягом усього дня. Вітер південно-західний 4-11 км/год.
- В Одесі температура становитиме від +25°C до +29°C. Дощу у цей день не передбачається.
- У Харкові очікується від +24°C до +28°C з переважно сонячною погодою.
Прогноз від Укргідрометцентру 30 і 31 серпня
Синоптики Українського гідрометеорологічного центру також не прогнозують погіршення погодних умов на 30 серпня. За їх даними, по всій території України очікується стабільна літня погода з переважанням сонячних періодів.
Метеорологи відзначають, що останні дні серпня подарують українцям комфортні температурні умови та відсутність значних атмосферних опадів.
У неділю, 31 серпня, період сухої та спекотної погоди продовжиться в більшості регіонів України. Тільки вдень на Заході, також подекуди на півночі можливі короткочасні грозові дощі. Вночі +15…+20 градусів, удень на заході та півночі +21…+31, на решті території +32…+37 градусів.
