Отдыхающих в Одессе подстерегает опасность: женщина едва спаслась (видео)

Туристку чуть не унесло в море с пирса

Женщину, стоящую на пирсе в Одессе, чуть не унесло высокой волной. Ее окатило морской водой с ног до головы. Туристка еле удержалась на ногах.

Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал. За кадром слышен голос дочери, которая призывает женщину бежать. "Мама, беги!", — кричит девочка.

Автор публикации предупреждает отдыхающих об опасности вблизи моря. Если не соблюдать осторожность, можно оказаться в воде, что очень опасно в штормовую погоду.

В шторм приливная волна идет по поверхности воды, а отливная – вдоль дна. Таким образом, если человека смывает с берега в воду, его с большой скоростью затягивает именно на глубину. Чтобы спастись, нужно плыть от берега, где нет вала-волны, и звать на помощь.

Напомним, в Одессе не являются редкостью случаи, когда людей уносит в море. Преимущественно это касается приезжих, поскольку местные жители с детства знают, как правильно вести себя возле воды.

Так, в июне 2024 года там утонула 20-летняя полицейская из Ровенской области. Ее звали Александра Олещук. Девушка отдыхала на пирсе, когда ее сбила с ног волна и унесла в море. Поисковая операция продолжалась несколько дней, но найти тело полицейской смогли только 5 июня.

А в 2025 году в Одессе трех подростков унесло в море на спасательном кругу. Примечательно, что спасателям запрещен выход в море на плавсредствах, поэтому они не смогли помочь.